Golpe la deja con secuelas de por vida

Ciudad Juárez- Con la ilusión de que de Lluvia Selene Lucero Ávila, de 18 años, no perdiera la vida, sus hermanos –cuando eran pequeños– usaban harina para pegar de nuevo en las ramas las hojas que caían del árbol plantado frente a su hogar.

Su madre, Rosa Isela Lucero Ávila, explicó que dicho comportamiento se debió a que cuando su hija Lluvia tenía un año –luego de haberse golpeado la cabeza en un accidente que la dejó con poca movilidad–, un doctor le dijo, frente a sus niños, “cuando inicie el año y empiecen a caer las hojas, su hija va a morir”.

“Fue el error del doctor haberme dicho, delante de mis otros dos niños, que mi hija se iba a morir. Yo miraba que ellos traían mucha harina. Iban al mandado y traían harinas. Imaginé que querían que les hiciera tortillas de harina. No. Ellos querían pegar las hojas para que su hermana no se muriera”, dijo la mujer.

Dentro de una vivienda azulada con barandal negro, ubicada en la colonia Águilas de Zaragoza, se encuentra Lluvia, sentada sobre una silla de ruedas. La misma ha sido soldada en dos ocasiones debido a que, por su poca movilidad, a sus 18 años Lluvia pesa casi 90 kilos.

Para su madre, quien la ha cuidado con apoyo de sus demás hijos, que ahora tienen alrededor de 20 años, la situación no ha sido sencilla, ya que se ve imposibilitada para trabajar debido a los cuidados que demanda la condición de su hija.





Batalla hasta para tomar un vaso con agua

“Su padre está felizmente casado (con otra mujer). No sé si la situación lo abrumó pero se fue. Me ayudó nada más a meterla al Seguro, con eso me ayudó. En el Seguro es muy tardado, y eso de que tiene que bajar uno la aplicación y meterse a Internet. Eso, la verdad que yo no lo sé”, agregó.

Por su condición, derivada de un golpe en la cabeza cuando tenía apenas 10 meses de nacida, Lluvia habla con dificultad pero es consciente de lo que sucede a su alrededor. Este medio fue testigo del esfuerzo que emplea para ayudar a su madre, ya que –aunque a algunos les parezca sencillo– intentó levantar un vaso de agua para beber sola de él, y lo consiguió.

Por lo anterior, su madre no pierde la esperanza de que Lluvia pueda recuperarse algún día. Sin embargo, su condición no le permite trabajar para obtener los recursos necesarios para pagar terapias físicas o comprar una silla de ruedas más grande.

Entre los requerimientos de Lluvia –además de los mencionados– se encuentran pañales para adulto talla XL. Incluso, Lucero Ávila dijo estar interesada en conseguir algún trabajo que le permita –desde su casa– ganar algún ingreso adicional para sobrellevar la situación.

Quienes busquen brindar auxilio a Lluvia y a su madre, pueden comunicarse al teléfono de su hogar: 446-29-63 o al (656) 763-70-11. (Alejandro Vargas / El Diario)





