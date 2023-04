Gobierno venezolano deja solos a migrantes sin vida

Ciudad Juárez.— Familiares y amigos con un poder notarial de cuatro migrantes venezolanos que perdieron la vida hace 10 días dentro del Instituto Nacional de Migración (INM) reclamaron ayer que el consulado de su país no les ha dado aún respuestas para recuperar sus cuerpos.

Mientras que los cuerpos de Jhoel Alexander Peña Leal, José Rafael Mendoza Ferrer, Orangel José López Guerrero y Rannier Edelber Requena Infante permanecen dentro de un tráiler con refrigeración en el Servicio Médico Forense (Semefo), sus familiares en Venezuela y en Ciudad Juárez continúan sin poder identificarlos oficialmente, denunciaron en una rueda de prensa en las oficinas de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe.

“Hemos recibido llamadas de familias de Venezuela diciendo: por favor, ayúdennos, estamos solas. Únicamente tenemos llamadas de supuestos abogados que nos están diciendo que no nos van a cobrar, que nos van a ayudar, que van a hacer todo, traslado, hoteles, avión, todo pagado, y que al final les den el 40 por ciento de la indemnización”, denunció Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano y del comedor para migrantes en la Catedral de Ciudad Juárez.

La activista señaló que hay mucho “buitre” detrás de las familias que buscan recuperar los cuerpos, mientras que las autoridades venezolanas no se contactan con ellos y el Gobierno mexicano no transparenta los procesos.

“Es increíble, es increíble, es inhumano que haya supuestos abogados detrás de la indemnización, ellos no van a pagar ni un peso por el traslado de los familiares. Por eso queremos que el Gobierno federal haga público el proceso y muy transparente, muy claro, para que ellos no estén expuestos a un coyotaje, que ya está pasando”, aseguró.

“Una pregunta para el Gobierno federal: ¿es necesario que ellos tengan un abogado externo?, o ¿el Gobierno está encargado de todo?, porque ya se mandó toda la información de la familia de José Rafael, y no los han contactado, la mamá está allá sufriendo”, cuestionó.

Rafael permanece desaparecido

El venezolano José Rafael Mendoza Ferrer, de 22 años de edad, fue detenido el lunes 27 de marzo en un semáforo de la ciudad por agentes del INM, y aunque en la lista de las víctimas mortales aparece un Rafael Mendoza Mendoza, hasta ayer las autoridades no podían confirmarle a su familia que se tratara de la misma persona.

“Está como tal desaparecido, porque aún no se identifica como tal su fallecimiento. Yo fui a Fiscalía (General de la República), abrí el caso de él, la fiscal lo que me dijo fue que tenemos que descartar los hospitales como tal, que no era una lista oficial, y en que podía estar en otro lado. Pero ya pasó una semana y no me han dicho nada, no me han llamado, ella me dio su número, yo le llamé y no me contestó más nunca, no me dice nada. Ayer (martes) yo pasé todo el día en la Fiscalía y veo que ahí están otros embajadores, yo le dije: ‘por favor, ayúdeme’”, narró entre lágrimas Yessica Barrios, quien era pareja sentimental de Rafael.

Dijo que el embajador de Honduras la contactó con personal de Atención Víctimas de la FGR y ellos se contactaron con el embajador de Venezuela, pero tampoco le afirmó que su pareja estuviera muerta.

“El nombre de él como tal es José Rafael Mendoza Ferrer, él ese día que lo detuvieron no portaba documentos y le pusieron Rafael Mendoza Mendoza, entonces ésa es la información que tiene la embajada de Venezuela, entonces si ellos no aportan esa información (su nombre real) ¿cómo Fiscalía los va a buscar?, ¿cómo Fiscalía te va a buscar? Aquí el que tiene que estar presente es el embajador de Venezuela, que asuma su responsabilidad, eso es lo que nosotros como venezolanos le estamos exigiendo a él, porque tenemos todo el derecho”, reclamó.

“Las familias en Venezuela están esperando respuestas, que el embajador los llame, y nada. Somos venezolanos y le exigimos que ponga la cara aquí y ponga la seriedad en este asunto, porque esta migración se viene dando a raíz de ese Gobierno, a raíz de esa corrupción y de esa dictadura que tiene Venezuela”, pidió Barrios.

Tratan de engañar a familia de Alexander

Jhoel Alexander Peña Leal, de 20 años de edad, tenía un mes y medio en Ciudad Juárez y estaba en un crucero limpiando vidrios cuando lo detuvieron los agentes del INM tras la petición de un operativo por parte del Municipio de Juárez. El argumento era salvaguardar a los menores de edad, y aunque él no contaba con menores de edad fue detenido, narró su primo Rennier, quien desde entonces tiene miedo de salir a trabajar a las calles de la ciudad porque puede ser detenido por las autoridades.

Rennier también cuenta con una autorización notariada para reconocer el cuerpo por parte de la mamá de Jhoel Alexander, pero nadie de la Embajada de su país se ha contactado con ellos.

Rannier tenía un permiso laboral

La migrante venezolana Miurys del Carmen González era amiga de Rannier Edelber Requena Infante, cuya madre no puede viajar hasta esta frontera por problemas de salud, por lo que le otorgó a ella una autorización notariada para que realice el protocolo; sin embargo, tampoco ha tenido respuestas.

Miurys narró que Rannier era parte de su grupo de amigos, y que él tenía un permiso de trabajo otorgado por el propio INM, por lo que estaba trabajando cuando fue detenido.

“Ya nosotros entregamos todas las identificaciones, nosotros lo que estamos esperando es que el cónsul se manifieste para que haga el cronograma de las videoconferencias, porque la mamá no puede viajar porque no está en condiciones de salud… y ya llevamos nueve días, nueve días sin saber en qué situación puede estar”, comentó.

Amigos de Orangel José López Guerrero también acudieron a la rueda de prensa, en donde reclamaron que mientras los representantes consulares de países como Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala ya están trabajando con las familias e incluso ya han retirado los cuerpos del Semefo, ellos no han tenido el apoyo de las autoridades de Venezuela.

El sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, acompañó también a los migrantes a la rueda de prensa para pedir el apoyo público de las autoridades de su país, y lamentó que se sientan solos en esta frontera.

Hasta ayer, el incendio ocurrido dentro del INM sumaba 40 personas migrantes sin vida, siete de ellas de origen venezolano.

Ayer El Diario trató de contactar a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México, pero en ninguna de sus 15 líneas contestaron; tampoco en el número que se habilitó para los afectados por el siniestro, ni en un teléfono particular que supuesto personal de la Embajada compartió a una familia migrante.

