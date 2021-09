Gobierno de Corral, el peor calificado por juarenses

Ciudad Juárez— Con un 4.54, fue como los juarenses calificaron el último año de administración del exgobernador, Javier Corral, según el informe de Percepción de Instituciones y Gobierno presentado por la organización Plan Estratégico de Ciudad Juárez.

En la encuesta aplicada a los ciudadanos de esta frontera, el Gobierno federal fue el mejor evaluado con un 7.27 de calificación durante el 2020; seguido por la administración municipal que encabezó Héctor Armando Cabada, a quien otorgaron un 5.66.

Sergio Meza, director de la organización civil, indicó que en el estudio se revela cómo los juarenses sienten que las principales figuras de autoridad no representan auténticamente a la comunidad, por lo que urgió en la necesidad de reconectar las instituciones públicas con la gente, además de crear nuevas políticas de gobierno abierto y responder a las demandas de la ciudadanía, entre otras propuestas.

“Tenemos instituciones muy deterioradas, con mucho desgaste, lo que las ha llevado a no tener credibilidad ante la ciudadanía, hay una incapacidad de responder a las necesidades de los juarenses”, dijo.

De acuerdo con el reporte presentado ayer, el ranking general de percepción y confianza en las instituciones lo encabezan las universidades con 45.2%, seguidas por los maestros con 42.2% y las iglesias con 32.9%.

El top diez lo completan los empresarios con 23.7% de confianza de los juarenses, el presidente de la República con 22.4%, el Ejército con 19.1%, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con 17.6%, funcionarios federales con 16.3%, la Guardia Nacional con 14.7% y las televisoras locales con 12.7%.

Siguiendo con la encuesta, la prensa local se ubicó en la posición once, luego de alcanzar el 11.1% de la confianza de los usuarios; más abajo se encuentra la figura del presidente municipal con 10.8%; la Policía Federal con 9.2%; Tránsito con 7.9%, jueces y magistrados con 7.9%, el gobernador con 6.7% y la Policía Ministerial con 6.7%.

Las instituciones en las que menos confían los juarenses fueron la Policía Municipal con una credibilidad del 6.7%, funcionarios estatales con 5.6%, funcionarios municipales con 5.4%, síndico con 5.1%, partidos políticos con 4.4% y diputados con 3.2%.

Ante esta situación, el diputado local Benjamín Carrera coincidió en que la falta de confianza de la gente se debe a que los organismos públicos no han podido atender las necesidades más apremiantes de la comunidad, generando una molestia generalizada.

“Es real, hay una poca credibilidad de los ciudadanos en estas instituciones porque no hemos logrado vincular con las necesidades reales de la gente, y eso nos lleva a que no se ha desarrollado una adecuada participación ciudadana, generando un divorcio, una brecha entre lo que requieren los ciudadanos y estos organismos; los juarenses quieren que los problemas se resuelvan de inmediato y lamentablemente no hemos podido entender que tenemos que trabajar de la mano de las personas”, comentó.

Respecto a las calificaciones otorgadas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, el legislador por Morena explicó que son un reflejo de lo ocurrido los últimos cinco años en la frontera y resto del estado.

“Me parece que la aprobación del presidente López Obrador no es tan baja, las otras dos son un reflejo de lo que ocurrió en los últimos cinco años, donde hubo un estancamiento tanto en Juárez como en el resto del estado y la ciudad se dio cuenta. Estos niveles de aprobación son una muestra de que se dejaron de hacer muchas cosas, y me parece que es una buena oportunidad para los nuevos funcionarios”, agregó.

Profesionalización del servicio público ‘en pañales’

Como parte de las propuestas realizadas por Plan Estratégico de Ciudad Juárez para crear instituciones más confiables, se destacan alternativas como políticas de gobierno abierto, mejorar las labores de transparencia, participación ciudadana, así como el impulso de una ley de profesionalización del servicio público.

Sergio Meza, director de la asociación civil, señaló que el servicio público de carrera es una iniciativa que el organismo ha abordado con diferentes especialistas y legisladores, sin embargo, aseguró que se trata de un proceso que podría concretarse a largo plazo.

“Hay una necesidad de profesionalizar el servicio público, lo que estamos planteando es una ley en donde se atiendan dos cosas, la primera tiene que ver con funcionarios de cierto nivel para que sean capaces de ofrecer mejores soluciones a los problemas de la gente, y segundo, que el personal especializado no sea reemplazado cada cambio de administración”, dijo.

Por su parte, Carrera Chávez coincidió en que no sólo Juárez, sino el resto del estado requiere de acciones legislativas que obliguen a profesionalizar a los funcionarios públicos.

“Estoy de acuerdo con ese tema, pero aquí en el estado aún estamos en pañales, ese es un asunto que está en nuestras agendas porque podría ayudar a quitar esa percepción que tiene la ciudadanía de los funcionarios, y evitaría también que se pierda tiempo en esas curvas de aprendizaje que hay cada cambio de administración, son muchas cosas, que al final quien la lleva es la gente y eso ya no es posible, sí, aún falta mucho, pero se tienen que empezar a exigir resultados”, señaló.