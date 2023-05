Gobierno de AMLO es el más violento en la historia: Gabriel García Cantú

Ciudad Juárez— Luego de los actos repetitivos de violencia en el país, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el más violento en la historia del país, aseveró el diputado local por el PAN, Gabriel García Cantú.

El juarense señaló en un comunicado que por lo menos en el Estado de Chihuahua las muertes a manos de la delincuencia organizada han incrementado un cien por ciento.

“El tiempo de espera o de gracia que se le otorga a un gobierno para ver si funcionan o no, ya se agotó para Morena, es claro que la táctica de AMLO de abrazos y no balazos no ha funcionado ni funcionará, en vez de disminuir las muertes de gente inocente han aumentado”, recalcó.

Por otra parte, destacó que como legislador, está presionando en el congreso del estado para haya leyes más estrictas que puedan impactar en la seguridad del estado de Chihuahua.