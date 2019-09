Gestionará Cabada carril para transportistas

Ciudad Juárez— El presidente municipal Armando Cabada Alvídrez indicó que ante el conflicto que existe entre el Gobierno del Estado y los transportistas debido a que los siete puentes deprimidos que se realizarán en la ciudad no tendrán la altura suficiente para que puedan circular los tráileres, gestionará para que uno de los carriles laterales sea limitado para el transporte de carga.

“Nosotros hemos sugerido que para que evitar problemas y que se le dé también la preferencia al transporte de carga, se confine uno de los carriles de las laterales, estamos en esa tesitura, ofreciendo eso.

La verdad es que la inversión es muy importante también hay que verlo así, para la ciudad y el beneficio finalmente es para miles de juarenses que utilizan esa vialidad”, mencionó.

Indicó que Luis Felipe Siqueiros, secretario de Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado, le ha dado a conocer los detalles técnicos del proyecto de las obras.

“No es nuevo, la verdad es que este tipo de puentes está por ejemplo el viaducto en la Ciudad de México, en donde no puede ingresar el transporte de carga.

Según los estudios que ellos nos han presentado, es nada más el 2 por ciento de lo que hay de movilidad en esa vialidad el que utiliza el transporte de carga”. Dijo además que, en caso de que las obras contemplaran cobrar alguna cuota a los automovilistas o filtrar a los vehículos de un solo pasajero, el Municipio no tiene la capacidad para realizar este trabajo.

“No, eso no, nosotros no estaríamos de acuerdo con eso, por supuesto que es una vialidad que debe ser utilizada por todos los juarenses sin ningún tipo de restricción, lo que estaría en nosotros finalmente si se llega a ese acuerdo, es cuidar uno de los carriles para confinarlo exclusivamente para el transporte de carga, pero estamos en esa negociación. Yo soy de la idea de negociar todo, de acordar con todos los sectores, a mí me interesa que lleguen a un acuerdo el sector de transportista y Gobierno del Estado y si nosotros podemos ser una pieza para eso, lo habremos de ser”, refirió.

Los puentes deprimidos se oueden construir con recursos del Fideicomiso de Puentes Internacionales.