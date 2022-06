Gestionan penas adecuadas contra los extorsionadores

Ciudad Juárez.— La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez busca entrevistarse con legisladores locales y federales para gestionar que se generen castigos adecuados para los extorsionadores, luego de que hace una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó las penas máximas en el estado de Chihuahua, manifestó Guillermo Asiain, coordinador de la organización.

Además de suprimir las penas de 30 a 70 años a este delito, que azotó a los juarenses entre 2008 y 2012, la decisión de la Corte implica que quien sea detenido por este hecho no necesariamente irá a prisión preventiva mientras se investiga, debido a que ya no existe la extorsión agravada, explicó Asiain, lo cual consideró “un grave peligro para las víctimas”.

PUBLICIDAD

“Básicamente la Corte dijo que ya no había extorsión agravada y eso es una gran problemática. Ya estamos analizando qué se puede y qué no se puede hacer. Realmente es una problemática muy delicada, como ya no es agravada y la prisión preventiva es para los delitos graves, significa que no va a ir a prisión preventiva. Pueden agarrar a un extorsionador y con más facilidad puede estar en la calle, cosa que hasta antes de esa decisión de la Corte, si lo detenían iba a prisión preventiva, entre que investigaban y encontraban la acusación”, mencionó.

El pasado 8 de junio, con tres votos a favor y dos en contra, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de las penas de 30 a 70 años de prisión para los extorsionadores. La Corte consideró que estas penas máximas en el estado de Chihuahua no iban acordes con el resto del país.

Asiain añadió que ayer mismo viajaría a la Ciudad de México para entrevistarse con diputados y gestionar que se realicen modificaciones a la ley, además de que hará lo mismo con los diputados locales.

Dijo que basado en esta decisión de la SCJN, urge la colaboración del Poder Legislativo para generar penas adecuadas basadas en el impacto negativo que tiene la extorsión.

Asiain añadió estar consciente de que difícilmente la SCJN reconsiderará esta decisión.

“Lo que hay que hacer es entender que en la extorsión no es lo mismo una llamada telefónica, que alguien que llega a un negocio a cobrar un cobro de piso, una cuota deja un impacto diferente, familias huyeron, negocios se cerraron, a donde tenemos que llegar es a tipificar, la Corte lo que dijo es que era una pena excesiva, entonces hay que encontrar junto con el legislativo las penas adecuadas para que quien las cometa pague, y que también le brinden certeza y seguridad a la comunidad, por ahí tiene que caminar la iniciativa”, enfatizó.

Sobre esta decisión de la SCJN también se habían pronunciado el fiscal de Distrito en la Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, y el titular de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

El fiscal insistió en que particularmente esta frontera vivió una realidad diferente a la del resto del país, por lo cual tuvieron que tomarse medidas drásticas.

“En su momento fue una actividad ilícita que puso en jaque a la ciudad, a la economía de esta ciudad y creo que esto no fue ponderado en la resolución (de la SCJN), no se analizaron esas circunstancias”, mencionó.

Otro punto importante analizado por el abogado es que el beneficio de la disminución de las penas alcanzará incluso a los extorsionadores que ya cumplen con una sentencia en su contra y que podrían conseguir la libertad mucho antes de lo establecido por un juez.

Con base en estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), en la entidad, de 311 personas detenidas por este delito 128 purgan esas penalidades máximas.

“Yo creo que está mal. Desde luego abre la puerta nuevamente a eso, por eso se pusieron esas extensas sentencias, para que no se llevaran a cabo esa clase de delitos, no sé en dónde apreciaron otras cosas diferentes. Desde mi punto de vista yo creo que se cometió no algo bueno, yo creo que las sentencias eran ejemplares para que no se llevaran a cabo esos delitos, pero no sé desde qué apreciación lo vieron”, refirió Muñoz.

Para recordar

El pasado 8 de junio, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de las penas de 30 a 70 años de prisión contra quien comete el delito

Consideró que estos castigos en el estado de Chihuahua no iban acordes con el resto del país