Generaría crisis terminar contrato con PASA, afirman

Ciudad Juárez.— Si se rescinde el contrato a la empresa Promotora Ambiental (PASA), concesionaria del servicio de recolección de basura, se generaría un caos debido a que se dejaría de recoger la basura en toda la ciudad, anotó el director general de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara Vázquez.

“El presidente lo que no quiere es que haya un caos en Ciudad Juárez, no es que estemos defendiendo a la concesionaria, no es nuestro papel defender a PASA”, expuso.

Explicó que si PASA deja de ir por la basura a todas las colonias de Juárez sería un problema muy grande, porque actualmente en algunos sectores el servicio no tiene fallas, “pero si dejamos de dar el servicio en todo Ciudad Juárez en 15 días será totalmente un caos y es lo que tratamos de prevenir”.

Indicó que a la empresa se le vence el contrato en septiembre del próximo año y por ello se niegan a invertir para mejorar la recolección de basura.

Aseguró que actualmente hay muchas empresas que quieren ofrecer el servicio.

“Definitivamente, para mala noticia de PASA hay muchas que quieren el servicio de recolección de basura en Ciudad Juárez”, manifestó.

Agregó que si la compañía quiere participar en la próxima licitación para concesionar el servicio, debería invertir.

“Definitivamente hay muchas empresas que están levantando la mano, yo desde ahorita se lo diga a la concesionaria: no son los únicos, el siguiente año en septiembre se acaba su contrato y sí, definitivamente no son los únicos”, subrayó Guevara.

Afirmó que la Dirección General de Servicios Públicos Municipales sigue presionando a PASA para que mejore la recolección de basura en toda la ciudad.