Generan migrantes nueva crisis en puentes

Al grito de “queremos pasar, queremos pasar”, cientos de migrantes, la mayoría de origen venezolano, tomaron ayer durante cinco horas el puente internacional Paso del Norte al intentar ingresar a Estados Unidos en busca de asilo.

Tras la difusión en redes sociales de mensajes falsos, en los que se convocaba a los migrantes a acudir el domingo al puente internacional Paso del Norte porque los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos dejarían ingresar a las familias con niños, cientos de extranjeros llegaron ayer hasta el cruce ubicado en la avenida Juárez.

Ante la toma del puente Paso del Norte, CBP cerró también el puente internacional Córdova-Américas, lo que provocó la molestia de algunos fronterizos, mientras que otros se mostraron solidarios con los migrantes que les explicaron que en los espacios en donde hay lugar para ellos tienen que pagar por dormir, bañarse, comer e ir al baño.

La de ayer fue la primera manifestación venezolana en un cruce internacional, aunque en dos ocasiones cientos de ellos se habían manifestado en el bordo fronterizo.

De acuerdo con el coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), Enrique Valenzuela, los migrantes comenzaron a reunirse aproximadamente a las 11:00 de la mañana, pero fue hasta la 1:30 de la tarde cuando comenzaron a correr hacia la joroba del cruce internacional, en donde los agentes estadounidenses les dispararon gas lacrimógeno.

Al percatarse de la presencia de los migrantes en los límites mexicanos, los agentes de CBP se mantuvieron atentos con binoculares y cuando observaron que los extranjeros comenzaron a correr hacia la joroba del puente cerraron el ingreso a su país con barreras de concreto, alambres de púas y con agentes antimotines.

Luego de que un grupo de migrantes comenzó a jalar los rollos de alambres de púas, agentes de la Patrulla Fronteriza comenzaron a disparar gas lacrimógeno para disuadirlos de intentar cruzar, por lo que algunos niños comenzaron a llorar en medio del bullicio.

“Ayuden a las familias, esto es una desesperación. Yo tengo que pedir en la calle para poder vivir, para poder comer. Que ayuden a todas las madres con hijos, hay hijos que vienen con enfermedades como mi hija que tiene una cardiopatía, ya tenemos ocho meses en esta travesía y no logramos pasar”, suplicó la venezolana Mayerlis.

La madre de dos hijos, de 4 y 10 años, dijo tener cuatro meses en Ciudad Juárez y tener que pedir dinero en las calles para poder pagar 380 pesos diarios para dormir en un cuarto de hotel.

“Uno pide y se humilla en el piso para que nos regalen un peso, dos pesos… yo sólo pido que nos apoyen”, dijo la sudamericana.

Deisiry, otra madre venezolana, explicó que lo que los llevó hasta el puente internacional fue la desesperación de dormir en la calle, tener que pedir dinero, ser perseguidos por la Policía Municipal en las calles cuando venden paletas y si logran reunir el dinero para dormir en un hotel son parte de las redadas de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que los devuelven a la Ciudad de México.

La mujer señaló además a un grupo de hombres cubiertos casi completamente de la cara, y quienes decían ser centroamericanos y venezolanos, como quienes incitaron al resto de las personas a tomar el puente internacional.

“Alguien malinformó a los migrantes en el sentido de que por ser el Día del Migrante hoy los iban dejar cruzar a Estados Unidos, cosa que lamentablemente los engañaron”, dijo Antonio Fernández Irigoyen, director general del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.

“Había mucha insistencia de que se había circulado el rumor o se corrió la voz que por supuestamente, lo cual es falso, ser Día del Migrante el día de hoy, iban a abrir las puertas para que ingresaran. Y les insistimos que era falso, que no incurrieran en el error de apresurarse e ingresar, como efectivamente más tarde lo hicieron; cientos de personas ingresaron hasta la mitad del puente, en donde desde luego cerró por protocolo la autoridad americana, CBP. Y se dio un intercambio, insistían en ingresar y agentes de la autoridad americana salvaguardaron esa línea divisoria”, relató el coordinador de Coespo.

Les disparan gas lacrimógeno

Un grupo de migrantes también exhortó al resto para bajar el puente y cruzar por el río Bravo o el puente ferroviario conocido como “Puente Negro”, por lo que cientos acudieron hasta el bordo fronterizo, pero agentes estadounidenses (se desconoce si federales o de Texas) dispararon gas lacrimógeno hasta la avenida Rafael Pérez Serna.

El funcionario exhortó a los extranjeros a seguir insistiendo en lograr una cita a través de CBP One, en busca de una excepción humanitaria al Título 42; sin embargo, personas como Luisiana Verenzuela, de 32 años de edad, dijo haber acudido porque aunque logró una cita y una confirmación por correo los agentes de CBP no le permitieron el ingreso porque su cita fue el 1 de marzo y la de sus tres hijos menores ayer 12 de marzo.

“Días sin dormir, míreme las ojeras, llorando, con lágrimas en mis ojos, porque desde las 2:00 de la mañana parando a mis hijos: ‘párense, a tomarse una foto, párense; vamos, la cita’. Ya estamos locos, ya estamos locos, esa página nos tiene todos locos. Cuando llegaban las 7:00 de la mañana: no hay cupo. Logro la cita y me echan para atrás sencillamente porque el funcionario dice que no le da la gana dejarnos pasar. ¿Esta página es seria o es una burla?, ¿a dónde están las organizaciones?, ¿por qué no mandan supervisores a mirar cuando están pasando los inmigrantes para que vean cómo devuelven a la gente?, reclamó la sudamericana.