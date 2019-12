Genera dudas a diputados plan de inversión

La comparecencia del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Gustavo Elizondo, ante diputados del Congreso del Estado no aclaró cómo se va a ejecutar el “plan de inversión” del Gobierno estatal por más de 18 mil millones de pesos, de los cuales según se dice, 6 mil serán para Juárez.

El funcionario presentó ayer a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública la propuesta de presupuesto para la SCOP de mil 376 millones de pesos para 2020, y en ella lamentó que el presupuesto federal para inversión pública en Chihuahua se redujo de mil 100 millones a 600 millones de pesos.

“Hoy lo que estamos contemplando prácticamente son recursos estatales, lo que estamos presentando aquí”, dijo Elizondo a los legisladores, a los que, agregó que “es obvio –que con la reducción del presupuesto federal– la calidad de las carreteras (a construir), pues va a bajar”.

Durante los cuestionamientos, diputados del PRI e incluso el PAN le señalaron que los números de inversión no cuadran.

“Concretamente del presupuesto no me cuadran las cifras y no me cuadran, y lo solicité al secretario de Hacienda, que nos pudieran desglosar el impacto que tuvo el plan de inversión en el 2019 y consecuentemente en el año que entra, que nos dijera en qué obras y en dónde”, cuestionó la diputada del PRI Rosa Isela Gaytán.

Dijo que el portal de internet que detalla el supuesto plan de inversión sólo dice las fuentes de financiamiento. “Y en consecuencia tampoco me cuadra qué impacto tiene el impacto presupuestal federal en ese sentido”.

Gaytán señaló que como representantes populares, esta situación les genera incertidumbre, y más porque lo han solicitado al secretario de Hacienda y al propio gobernador del estado, sin recibir explicaciones.

“Quisiera que nos hiciera estas precisiones, y desglosando el impacto del plan de inversión, que ahorita estamos hechos bolas; no entendemos y si no entendemos como están las finanzas porque se lo hemos pedido al secretario de Hacienda al gobernador”, dijo.

También la diputada del PAN, Rocío González Alonso, también afirmó: “no me cuadran los números”.

“Me gustaría conocer cuántas obras de 2019 ya están iniciadas y cuánto es el presupuesto para ir sumando y tratar de ir llegando a los 19 mil millones de pesos que se han proyectado. Este año se habla de inversión en varias dependencias más o menos traemos como 3 mil 500 millones”.

Hizo referencia a los 3 mil 500 millones que se destinan a inversión pública para el próximo año, en el eje de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en la propuesta de presupuesto de egresos 2020.

Y también la diputada Marisela Sáenz le dijo: Ciudad Juárez no es su prioridad, sabemos que no le interesa.

En la sesión hubo cuestionamientos por el subejercicio de más de 900 millones de pesos que tenía la dependencia al cierre del tercer trimestre de este año.