Gasolinera Gazpro regala una bolsa de 50,000 pesos en gasolina gratis

La empresa gasolinera GAZPRO repartió una bolsa de 50 mil pesos entre sus clientes, como parte de su promoción “Échale gas con Gazpro” realizada en el mes de junio, en donde fueron recompensados la lealtad y confianza de más de 100 clientes.

La gasolinera de La Abejita, informó que entregó vales de gasolina de diversas denominaciones como; 300 pesos, 500 pesos y 700 pesos, para 104 clientes que cargaron en sus 27 gasolineras.

Arturo Alejandro Amador, uno de los ganadores, agradeció a la gasolinera de La Abejita por el apoyo económico al ser premiado con este combustible.

“Lo voy a usar para llenar este tanque y ahorrarme una dinerito esta semana”, explicó el ganador.

El buen servicio y los premios, es lo que caracteriza a gasolinera GAZPRO, dijo don José Antonio Chacón, otro de los ganadores de esta promoción.

“Nadie te regala tanta gasolina gratis, solo los de la Abejita, por eso me gusta cargar aquí, aparte de tener un buen servicio, siempre existe la posibilidad de salir premiado”, declaró el cliente ganador.

Muchos de los ganadores se dijeron sorprendidos al ser premiados con gasolina gratis, “esta gasolina me llegó en buen momento, la verdad no me la podía creer, yo nunca me sacó nada”, dijo doña Laura Elia López.

Gasolinera GAZPRO cada mes realiza diversas dinámicas y sorpresas para recompensar la confianza de sus clientes, para obtener más información al respecto síguelos en sus redes sociales como @gazprogasolinera.