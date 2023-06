Gasolinera GAZPRO premió a las jefas con regalos “A Toda Madre”

Cargar gasolina se convirtió en regalos para muchas mamás juarenses durante el mes de mayo, gracias a la promoción de Gasolinera GAZPRO denominada “A toda madre”. La empresa gasolinera, dio a conocer que se repartió una bolsa de premios de 100 mil pesos para las jefas del hogar.

Entre los premios entregados fueron; kits de maquillaje, bolsas de mano, kits de secadora y plancha, rizadoras para el cabello, tarjetas de regalo para tiendas departamentales con un valor de 1,500 pesos y hasta gasolina gratis.

Las mamás ganadoras agradecieron a GAZPRO por consentirlas con premios siempre que cargan gasolina, “muchas gracias GAZPRO por apapacharnos, estoy muy contenta porque nunca me había ganado nada, fue bien fácil participar”, dijo doña Martha Olague quien ganó una tarjeta de regalo.

La señora Vania Dennise Hernández Avitia dijo, “estoy muy contenta por este regalo que me da la Abejita, la verdad no creía que me había ganado algo cuando me hablaron por teléfono no lo podría creer, Gazpro muchas gracias”, así como la foto

Gasolinera GAZPRO, indicó que fueron 36 mamacitas que fueron premiadas, algunas de los ganadores fueron; Miriam Estrada, María Tersa Mal, María Fabiola Vázquez, Esmeralda Quezada, Gabriel Cejas, Bibiana Zúñiga, Teresa Balderas Ríos, Luis Alberto Sánchez, Angelina Anahí Trevizo Martínez, Artemio Montes, Vania Denisse Hernández Avitia, Yajaira Beltrán, Rafael Torres Nuñez, Gabriela Ramos, Manuel Alejandro Sánchez Barraza, José Rivera Estupiña, José Manuel Escalante y Juan Manuel Rodríguez González.

La empresa gasolinera se ha distinguido por recompensar la lealtad de sus clientes, cada mes realiza promociones atractivas para quienes cargan gasolina en sus 26 estaciones. Para tener más información sobre sus sorpresas y promociones, síguelos en Facebook e Instagram @Gazpro Gasolinera.