GASOLINERA GAZPRO PREMIA POR SEGUNDA OCASIÓN A SUS CLIENTES CON REGALOS PARA ESTE REGRESO A CLASES

La empresa Gasolinera Gazpro hizo entrega de celulares, tablets, laptops, vales en útiles escolares, una computadora de escritorio y cupones de gasolina gratis a sus clientes como parte de la promoción “Tus cargas son útiles”, la cual estuvo vigente del 10 de julio al 23 de agosto.

La gasolinera de La Abejita menciona que los premios que han sido entregados buscan aligerar la carga económica que el regreso a clases implicó para los juarenses en este regreso a clases.

En esta segunda entrega, Gazpro entregó 4 celulares, 3 tablets, 2 laptops, una computadora de escritorio, 5 vales de 1,500 pesos en útiles escolares y 7 cupones con 500 pesos de gasolina.

“Esta computadora que me gané la van a utilizar mis hijos para que puedan hacer sus tareas, me siento muy feliz porque ya no tendré que hacer un gasto tan fuerte como lo es una computadora” Mencionó Rene Ramos ganador de la computadora de escritorio.

“Esta es una gasolinera en la cual siempre cargo y no creía en los premios, pero esta vez me tocó ganar una Tablet y ahora sé que son reales y si cumplen con las promociones”. Dijo Iveth Franco una ganadora más de la promoción “Tus Cargas son Útiles”.

Gazpro invita a todos sus clientes a seguirlos en sus redes sociales para que se mantengan pendientes de más promociones y beneficios que La Abejita tiene para sus seguidores, los encuentras en Facebook e Instagram como Gazpro Gasolinera y en tiktok como @AbejardoGazpro.