Gasolina, 26% más cara en Juárez que en El Paso

Ciudad Juárez.- El precio promedio de la gasolina Regular en Ciudad Juárez es 26% más alto que en El Paso, según un análisis realizado con datos de la Comisión Reguladora de Energía y de la organización Gas Buddy, que monitorea y publica diariamente el costo del combustible en Estados Unidos.

Según datos de la Comisión Reguladora de Energía, ayer el precio promedio del litro de gasolina en Juárez fue de $17.65 pesos mientras que en El Paso cotiza a $13.03, considerando un costo de 2.92 dólares por cada galón de 3.785 litros publicado por el portal Gas Buddy y una tasa de cambio de 16.90 pesos por dólar.

Eso significa que llenar el tanque de un auto compacto, de 40 litros, cuesta el equivalente a 521.20 pesos en El Paso, mientras que en Juárez el costo se eleva hasta 706 pesos.

“Ya marca, te estás ahorrando casi 300 pesos. No quiere decir que me vaya a ir nomás a cargar gasolina pero si ando allá pues de una vez lleno el tanque, y además me rinde más”, dijo Antonio Suárez, quien cada domingo visita a su familia en El Paso y ha estado aprovechando para llenar el tanque de 60 litros de su camioneta.

“Claro que está mejor aquella gasolina, de inmediato se siente cómo jala mejor la camioneta, y por menos dinero”, comentó.

Durante la visita de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, se destacó la homologación del precio de la gasolina como uno de los beneficios que se ofrecen a la zona fronteriza para su desarrollo.

Thor Salayandía Lara, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo, indicó que esta medida de la homologación ya ni siquiera funciona y menos como una medida que estimule la economía.

“Este tema de la homologación de la gasolina, el Gobierno federal considera que está dando un gran apoyo a la economía de la frontera y no es así. Cuando se determinó la homologación era para evitar que los consumidores del lado mexicano de la frontera, de Juárez, se fueran a cargar gasolina en El Paso y que además gastaran su dinero allá”, indicó el empresario.

Sin embargo, según indicó, no está funcionando. La gasolina sigue siendo más cara en Juárez que en El Paso y la fuga se sigue dando, aunque algo contenida por las largas filas para cruzar la frontera.

“Ahorita hay una combinación muy peligrosa para el comercio juarense porque el dólar está barato y la gasolina está un 26% más cara de este lado”, cuestionó el líder del Bloque.

“Entonces los que van a El Paso aprovechan para llenar el tanque y de paso compran el mandado, ropa y otras cosas que ya no van a comprar aquí. Todo ese dinero se está fugando de Juárez. Y si ese dinero iba a servir para abrir una o dos empresas aquí y generar más empleo, pues ya no”, agregó.

Dijo que el Gobierno federal cree que el precio de la gasolina es una ventaja para Juárez porque está 4 ó 5 pesos más barato que en el interior del país, pero eso no es lo importante.

“Un estímulo sería un mecanismo que nos pusiera siempre la gasolina un 20 por ciento más barata en Juárez que en El Paso, eso sí sería un gran apoyo, porque todos se vendrán a comprar su gasolina aquí y de paso llegan a restaurantes, a las medicinas y a comprar todo eso que a los paseños les gusta comprar aquí. Eso significaría quizá millones de dólares adicionales en nuestra economía, no lo sé porque no hemos hecho los números”, indicó. (Martín Coronado / El Diario)

redaccion@redaccion.diario.com.mx