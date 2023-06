Ganaron pretroncal pero no la trabajan

Ya con la infraestructura casi terminada desde febrero, la línea pretroncal del sistema de transporte semimasivo de la avenida Manuel Gómez Morín se quedó sin autobuses, debido a que la empresa que ganó esa licitación no tiene unidades disponibles.

“En la Gómez Morín no está circulando ningún camión; iniciaron dos, pero ya no está circulando ninguno, apuntó el subsecretario de Transporte estatal, Luis Aguirre Aguilera. “La empresa que ganó esa licitación no tiene las unidades disponibles para circular por esa ruta, aunque en fase preoperativa no es obligación de ellos todavía tener camiones”, argumentó.

PUBLICIDAD

Este tramo no cuenta con camiones desde marzo, luego de que circularon hasta dos unidades de manera esporádica dentro de una fase de prueba piloto que arrancó en octubre del año pasado.

“Nunca han circulado de manera continua. Iniciaron una fase de prueba piloto, pero fue esporádica, desde marzo no circulan”, agregó.

Según la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la infraestructura correspondiente está terminada al 99 por ciento.

En tanto, continúan circulando por ese tramo de la avenida camiones de transporte urbano por el carril derecho de al menos tres líneas de servicio, como la Valle de Juárez y Riberas del Bravo, sin que hasta el momento exista una fecha prevista para retomar el uso del carril confinado.

“No tengo una fecha exacta, pero el secretario general de Gobierno ha dicho que va a entrar el Gobierno del Estado primero y para eso habrá una licitación de camiones. Una vez que se haga pública esa licitación, entonces podremos hablar de una fecha”, consideró Aguirre.

En octubre del año pasado arrancó la fase preoperativa de la pretroncal en la avenida Manuel Gómez Morín junto con el último tramo de la línea BRT-2.

El servicio en esa avenida inició con la circulación de una sola unidad, con la promesa de aumentar a dos en caso de incrementarse la demanda, cosa que sucedió de manera intermitente hasta febrero; incluso el plan original era colocar hasta seis unidades, situación que nunca sucedió.

En el arranque, algunas de las estaciones de abordaje no estaban electrificadas, por lo que no todas estaban en servicio. “Las estaciones están abiertas, les falta el tema de electrificación pero están listas para dar servicio mientras haya luz de día”, explicó el funcionario en octubre.

En el caso del BRT-2, continúa con la operación de ocho unidades, luego de ocho meses de fase preoperativa. Solamente circula un autobús articulado, de los dos que había.

En cuanto a los usuarios de la línea, el funcionario estimó 6 mil pasajeros diariamente; el último dato fue de 5 mil en marzo. “En este momento probablemente san menos, porque gran parte de esos usuarios corresponden a estudiantes del Tec y algunos de ellos ya están en período vacacional.