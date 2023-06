Ganan ‘likes’ las compras en redes

Ciudad Juárez.- De acuerdo con el sistema de indicadores Así Estamos Juárez, a raíz de la pandemia los fronterizos modificaron la manera en la que realizan sus compras, ya que mientras que en 2018 no destacaron el uso de las redes sociales para comprar, en el reporte de 2023 se registra una cifra del 49.5 por ciento entre los encuestados.

“Antes me daba miedo comprar por redes, como por Facebook, pero con la pandemia me daba más miedo enfermarme y empecé a hacer compras en grupos de mujeres de Face y luego por páginas de Internet. Y ahora me parece más fácil que las cosas lleguen así a mi casa, ya es como por comodidad”, narró Anna Martínez.

Según la Encuesta de Percepción, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida “Así Estamos Juárez” de Plan Estratégico de Juárez, en 2020 el 49.1 por ciento dijo utilizar las redes para comprar y el año pasado fue del 51.5 por ciento.

Para Alejandra González descubrir las compras por medio de Internet se convirtió en “un maravilloso y peligroso mundo” que conoció con la pandemia, por lo que aunque trata de nunca comprar nada que no pueda ver en físico, descubrió el mundo virtual como una opción para adquirir artículos como ropa, tenis, productos de belleza y hasta muebles.

“Por temporadas. A veces un 90 por ciento lo compro en Internet; a veces, menos, apenas un 10 por ciento”, comentó.

Miriam Martínez dijo que siete de cada diez cosas las compra por redes sociales, aplicaciones o páginas de Internet, “por comodidad, por comparación de precios entre marcas, porque encuentro cosas que no encuentro en tiendas físicas y no pierdo tiempo yendo a las tiendas”.

Explicó que algunos artículos decide primero adquirirlos por Internet y si tiene que cambiarlos acude a la tienda, para ahorrar tiempo en ir a elegirlos al principio.

Lola Loeza comentó que aproximadamente el 40 por ciento de sus compras las hace a través de Internet, y aunque antes de la pandemia ya lo hacía, no era tan seguido.

“Compro en Internet porque en pandemia pagué suscripciones para tener envíos gratuitos, y ya se volvió más práctico que me envíen a casa cosas pesadas. Y, de hecho, resulta más económico programar las compras recurrentes y llegan siempre en la misma fecha”, indicó.

De acuerdo con los resultados de la encuesta dirigida por Plan Estratégico de Juárez, el 85 por ciento de los juarenses dijo contar con Internet, y de ellos el 94 por ciento cuentan con un perfil de Facebook, el 90.7 con WhatsApp, el 38.0 con Instagram, el 24.9 por ciento en Twitter, el 2.6 por ciento con LinkedIn y el 3.5 por ciento con otra red social.

