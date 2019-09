Gana jueza amparo contra concurso de oposición para asignación de plazas

El Juzgado Tercero de Distrito otorgó un amparo a la jueza provisional de Ejecución de Penas, Zulema García, ordenando que se proceda a la ratificación tácita.

Con esta resolución suman 10 amparos ganados por jueces provisionales contra el concurso de oposición que llevó a cabo el Consejo de la Judicatura para entregar 56 plazas de jueces de primera instancia incluidas las suyas.

Además se ha obtenido la protección de la justicia federal por presuntas irregularidades cometidas en ese concurso, informó el abogado José Carlos Medina Armendáriz representante legal de los jueces que interpusieron esos amparos.

En la resolución emitida por el juez Tercero de Distrito, Juan Fernando Luévano Ovalle, se establece que la independencia judicial es un postulado básico de la administración de justicia nacional, porque constituye la primer garantía de las personas que esperan justicia completa y estricta de un “juez jerárquicamente libre, dependiente solo de la ley”.

Además en la resolución federal se resalta que es necesaria la carrera judicial. “Un buen juez no se improvisa, requiere del trascurso de años de estudio y práctica en los tribunales para lograr las aptitudes que permita la justa aplicación de la ley. Selección, formación, eficiencia y preparación adecuada, son entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempeño de la función jurisdiccional independiente”.

Respecto a la ratificación, en el amparo se reitera que la ley señala que los jueces de primera instancia serán nombrados por tres años y al término de ese periodo pueden o no ser ratificados por las dos terceras parte de los magistrados y que corresponde al Pleno del Poder Judicial ratificar o no y resalta que no someter al proceso a los jueces provisionales es una negligencia del Consejo de la Judicatura o el Poder Judicial.

“Antes de concluir el periodo por el que fue nombrado un juez, conforme a la lógica del sistema debe emitirse un dictamen en el que, se funde y motive la decisión por la que se le ratifica o reelige o por las que se decide en adverso, ante la ausencia de dicho acto administrativo, debe entenderse que si el juez continua en el puesto éste ha sido reelecto tácitamente”, se señala en el amparo en el que se agrega que la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces debe ser una excepción y no la regla. Además de este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza si ejercerá la facultad de atracción respecto a 11 juicios de amparo que están en revisión en segunda instancia.

El 20 de agosto de 2018, el Consejo de la Judicatura emitió la convocatoria CJE/002/2018 para elegir a los titulares de primera instancia en 56 plazas y así remover a los jueces provisionales.