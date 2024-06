Gana en Guadalupe el candidato del Pueblo

Guadalupe, Chih— Lorenzo Tarango Venegas, candidato a la Presidencia Municipal de Guadalupe por el Partido Pueblo, obtuvo el mayor número de votos durante el proceso electoral celebrado el pasado domingo, lo que constituye un logro político para el incipiente partido con apenas dos años de creación en esta frontera y del cual es fundador.

Ayer a las 18:56 horas estaba contabilizado el 94.7 por ciento de las actas recibidas y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) daba al agricultor mil 67 de los 2 mil 754 votos computados.

Aún faltaban de contabilizar las boletas electorales de una de las 11 casillas instaladas en este municipio, entre urbanas y no urbanas.

Los resultados preliminares colocaron en segundo lugar, con 906 votos, al presidente municipal Fausto González Pérez, quien buscaba la reelección por Morena y Partido del Trabajo.

González Pérez llegó a la alcaldía en la pasada contienda electoral al ser postulado por el Partido Verde Ecologista de México, mismo que en esta elección del 2 de junio no tuvo representación.

Los señalamientos de probables actos corrupción que involucran a González Pérez, a su esposa y otros funcionarios de la actual administración municipal y que fueron expuestos en una sesión de Cabildo, lo obligaron a retomar el cargo y a realizar campaña política después de su horario de trabajo.

Con las pruebas reunidas en los pocos días que permaneció al frente de la administración municipal como alcalde suplente, Miguel Ángel Amaya Alvillar denunció a González Pérez ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Distrito Norte, sin que ninguna de las dos instituciones revele avances en las investigaciones.

Será este miércoles cuando los resultados de las votaciones del 2 de junio se oficialicen, informó Anahí Muñoz, consejera presidenta de la Asamblea Municipal Electoral de Guadalupe.

Tarango, víctima de la violencia

El virtual ganador, Lorenzo Tarango Venegas, dijo ser un agricultor que ha sufrido los embates de la violencia al perder a un hijo hace dos años, el cual fue asesinado; además de vivir un secuestro y extorsiones.

Refirió que, a pesar de sólo haber estudiado la primaria –por provenir de una familia de escasos recursos económicos– está dispuesto a trabajar por el pueblo, al que servirá con honestidad “porque es lo menos que la comunidad merece”.

Recordó que hace poco más de dos años y medio empezó, junto con otros ciudadanos, la creación del Partido Pueblo, lo que fue difícil al referir que tuvieron mucho que trabajar para lograr el registro ante las autoridades electorales.

“Logramos hacer el partido, a nosotros nos invitaron desde un principio, yo anduve como suplente por el Partido Acción Nacional en otras elecciones los ciudadanos decían que yo debía ser el candidato”, agregó.

“Cuando ya se oficializó el partido Pueblo me dijeron que yo era el candidato y pues dije vamos a echarle ganas y gracias a Dios se logró, cómo la ve”, compartió.

Un hombre de trabajo

De su infancia recuerda las largas jornadas laborales, haber interrumpido sus estudios para trabajar desde los 11 años, luego de la muerte de su padre en un accidente y cómo empezó a prosperar económicamente con el paso de los años.

“Mi ramo es la agricultura y soy comerciante, yo soy ajeno a la administración pública, pero eso no significa que no entienda las responsabilidades del cargo y lo que se tiene que hacer por el pueblo”, aseguró. “No soy rico, pero me gusta vivir bien de mi trabajo”.

Tarango Venegas también mencionó que está separado de su pareja y solo le sobrevive una hija.

Aunque trata de no darle importancia a las críticas vertidas en su contra, dice que muchas personas lo menosprecian porque no sabe “hablar bonito” en público, porque sus estudios son los más básicos y por ser directo, cosas que sus detractores resaltan por “politiquería cochina”.

Lo que sí sabe, aseguró, es que no viene al puesto a robar, ni a hacerse rico, porque dinero tiene y le ha costado conseguirlo con su trabajo en el campo y en el comercio. “Aquí de lo que se trata es de trabajar, ¿qué no?”, planteó.

‘Quiero ayudar al pueblo’

Respeto a la conformación del próximo gabinete municipal dijo que se apoyará de personas con experiencia, pero aclaró que aún tiene conformado su equipo de trabajo “pues primero se tenía que ganar y luego buscar a las personas, porque no ofrecí puestos ni empleos a cambio del voto”.

“Hay personas buenas que están preparadas y quieren ayudarme, porque yo quiero ayudar al pueblo, no vengo a llenarme los bolsillos de dinero, nada de eso, yo soy una persona honesta y voy a echarle todos los kilos para que todo salga bien, no quiero hacer las cosas mal”, afirmó, al tiempo de reiterar que las ganas de trabajar que trae son muchas.