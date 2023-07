Gana cliente demanda contra banco por asalto

El pago de una demanda millonaria que ganó un empresario local contra un banco es casi una realidad para el agraviado, que aguarda la resolución de un Tribunal de Amparo en un proceso judicial de varios años del que espera le sean resarcidos los daños sufridos.

La víctima, administrador de la empresa Superservicio Cuatro Caminos, narró en su demanda que sufrió un robo con violencia en el que resultó herido de bala. Los hechos ocurrieron dentro de la sucursal de BBVA Bancomer ubicada en la carretera Panamericana, casi esquina con bulevar Zaragoza, cuando iba a depositar 1.4 millones de pesos en cheques y efectivo.

El lunes 8 de julio de 2019 a las 12:40 horas ingresó al edificio, que carecía de dispositivos físicos o electrónicos con mecanismos de retardo, y entre 10 y 15 minutos después que él ingresó un hombre de tez morena, de 1.80 metros de estatura, pelo corto, con una gorra redonda tipo militar, quien traía un arma de fuego en su mano derecha.

“Al avanzar hacia mí aquel sujeto quedó una persona de sexo femenino en medio de nosotros dos. Entretanto caminaba, el tipo gritó: “¡Dame la mochila!”; yo guardé silencio y él volvió a gritar: “¡Dame la mochila!”, y yo, sin saber qué hacer, seguí guardando silencio. Cuando la dama que había quedado en medio de ambos se hizo a un lado, el sujeto apuntó el arma directamente a mi cara y me gritó una vez más: “¡Dame la mochila!”, misma que yo portaba al hombro y en la que traía el dinero para depositar, y entonces le contesté: “¿Por qué te la tengo que dar?”, narró el empresario.

“Ante mi respuesta, ese sujeto bajó el arma hacia mi pierna derecha y me disparó, y al sentirme herido, con la misma caída lancé la mochila hacia un lado; aquél corrió y la tomó, y al pasar a mi lado rumbo a la puerta de salida me hizo un segundo disparo y al instante me sentí herido, por segunda ocasión, esta vez a la altura de la clavícula derecha. Acto seguido aquel tipo salió sin ningún retardo por la puerta principal y huyó de la escena del crimen”, dijo.

Fueron clientes los que le prestaron ayuda, unos paramédicos y un doctor que estaban en la sucursal le brindaron los primeros auxilios, sin que el personal bancario hiciera nada por auxiliarlo, dijo el denunciante.

Y así inició el peregrinar del cliente bancario, quien sospechó desde un inicio de la ausencia de secrecía en el manejo de las cuentas bancarias de los clientes, pues el agresor llegó directamente con él, y le pidió la mochila donde guardaba el dinero.

Jeison Vélez Rentería, integrante de Lex Iusta Abogados S. C., consorcio que lleva el caso actualmente, dijo que cuando el cliente regresó al banco para pedir que le regresaran el dinero robado y le pagaran los gastos médicos y la terapia, la respuesta fue negativa.

La gerente de la sucursal Aeropuerto, Mayra Alejandra Ontiveros Perales, le dijo que el banco no cuenta con póliza de seguro para tales casos.

“Situación indicativa de negligencia extrema e irresponsabilidad por parte de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, dado que resulta inconcebible que, manejando diariamente grandes cantidades de dinero, dicha institución no cuente con seguros para ese tipo de riesgos”, consideró quien fue cliente por varios años e hizo depósitos millonarios por semana.

Con una discapacidad de por vida y un gasto en ascenso por las terapias que requería, el empresario optó por una demanda por la vía civil por daños, según el expediente 474/2021 y que obtuvo una sentencia a favor desde enero de 2022.

La representación legal de la institución bancaria, la cual no atendió la solicitud de información de El Diario, ha recurrido a las instancias legales correspondientes para evitar el pago de la sentencia definitiva emitida desde el 21 de enero de 2022.

“Recurrieron a una última instancia con un recurso de revisión que difícilmente va a cambiar la sentencia”, dijo el abogado de Lex Iusta Abogados S. C., quien conminó a los ciudadanos afectados por grandes empresas o consorcios a no descartar las demandas por reparación de daños.