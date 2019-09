Gana batalla a la rickettsiosis

Carlos David Rincón Rodríguez, de siete años de edad, quien fue mordido por una garrapata a principios de mes y tras una posible rickettsiosis se debatió entre la vida y la muerte por días en el Hospital 66 del IMSS, hoy muestra mejoría y ya fue “bajado a piso”, informó su padre Roberto Carlos Rincón Jonapa, de 25 años.

Mencionó que su pequeño, que estaba en la cama 9 de terapia intensiva, ya se encuentra estable y siendo atendido en el tercer piso del nosocomio, y agradeció a la ciudadanía su solidaridad.

“Ya lo sacaron de terapia intensiva, ya nada más estamos cuidándolo a él, y ahorita gracias a Dios ya salimos de ésta. Ya, ya empezó a hablar, y también apenas empieza a querer caminar. Muchas gracias”, dijo Rincón Jonapa, quien ya convive con su hijo.

Mientras que la fortuna le sonrió al pequeño, otro probable caso de rickettsia aconteció el pasado 16 de septiembre, esta vez en un menor identificado como Carlos Ayala Reyes, de cinco años, quien se encuentra hospitalizado en la cama 305 en el tercer piso del Hospital 66 del IMSS, tras haber sido mordido por una garrapata, aseguró su hermana Karla Martínez, quien solicitó el apoyo de donadores de plaquetas.

“Tuvo una recaída, se le inflamaron las venas del cerebro pero ya lo estabilizaron. Les pido que ayuden a donar plaquetas para mi hermanito. Cuanto más pronto mejor, nos están faltando siete”, dijo Martínez, y añadió que los interesados en apoyar a su hermanito, pueden comunicarse al número 656-642-2042.





Continúa hospitalizado

Datos de la Secretaría de Salud precisan que durante este 2019 se ha registrado en Ciudad Juárez un total de 19 casos confirmados y 8 defunciones por rickettsiosis.

“Lo picó una garrapata. Está internado en el Hospital 66. Se llama Carlos Ayala Reyes, y está hospitalizado desde el lunes 16 de septiembre. Vivimos en Finca Bonita. Sí es seguro que le picó una garrapata, los síntomas eran fiebre, vómito, salpullido, calentura, y en los exámenes salió el virus ese, rickettsia. Lo habíamos llevado al doctor y no habían dicho que era infección en el estómago, por eso no lo habían atendido así, ya hasta que de plano no vimos mejoría lo llevamos a urgencias”, puntualizó Martínez. (Alejandro Vargas / El Diario)

