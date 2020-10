Funerarias también están al tope

El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Con un rango de 50 a 70 muertes diarias por Covid en los últimos 12 días, el trabajo de las funerarias se ha incrementado en Ciudad Juárez, por lo que la programación de velaciones está tardando hasta cuatro días, informaron trabajadores de dos establecimientos fúnebres.

A dicha cifra se suman las víctimas de la violencia y muertes naturales o por enfermedad, aseguraron al explicar que debido a la falta de pruebas la mayoría de los casos de probable coronavirus no se toman en cuenta en las estadísticas de Salud como decesos por Covid-19.

“Tenemos que estar programando las defunciones y sí está muy saturado. El lunes fueron como 70 defunciones en todo el día, y la verdad ahorita lo estamos resintiendo pero en la calle, ahorita se están muriendo mucho en los domicilios. Eso en puros domicilios, aparte de los que reportan las clínicas”, relató el trabajador de una funeraria.

Dijo que del sábado 10 de octubre al sábado 17 el rango de muertes por casos confirmados o señalados como posible Covid-19 en Juárez fue de entre 50 y 60 personas, pero a partir del domingo comenzó a incrementar.

Las estadísticas de la Secretaría de Salud son menores, dijo, “porque no tenemos la prueba y no hay algo que nos confirme si es o no es. El médico que certifica la muerte se basa en todo lo que dice la familia”, y las funerarias deben activar el protocolo de seguridad como si se tratara de un caso confirmado.

Explicó que en dichos casos, después de que se confirma el deceso, llegan directamente las carrozas de las funerarias a las viviendas para recoger los cuerpos, pero el tiempo de entrega se está prolongando debido a la cantidad de cadáveres.

El trabajador de otra funeraria narró que en ciertas horas del día las carrozas han tenido que hacer filas en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para poder recoger los cuerpos de las víctimas del virus, algunas no comprobadas como casos Covid debido a que murieron poco después de ingresar al hospital y no les alcanzaron a hacer la prueba o no les han llegado los resultados.

Dijo que esto representa un riesgo mayor para ellos, ya que no hay nadie que les asegure si es un caso positivo, por lo que deben tratarlo como Covid según la sintomatología.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Salud de Chihuahua, ayer murieron 12 personas confirmadas con Covid-19 en Ciudad Juárez, con quienes sumaron mil 019 muertos, mientras que los contagios llegaron a los 10 mil 410 casos.

Al tratarse de una muerte confirmada o de posible coronavirus, sólo se permite una velación de cuatro horas para después ser cremada o enterrada, en el caso del panteón municipal San Rafael en un área especial.

La mañana de ayer, un hombre que perdió la vida en la zona Centro fue recogido, según testigos, tras haber manifestado que le faltaba el aire para respirar.

El hombre cayó en la avenida Francisco Villa, frente al estacionamiento del Museo de la Revolución en la Frontera. (Hérika Martínez Prado, con información de Daniel Domínguez / El Diario)

