Fundación Paso Del Norte entrega 1 mdp a 9 OSC por 'Reto a la Salud 2023'

Ciudad Juárez.- Luego de que nueve organizaciones recabaron fondos para diversos proyectos que serán apoyados con un millón de pesos mediante el programa “Reto a la Salud 2023”, ayer la Fundación Paso del Norte, A.C., entregó los recursos.

Fue por un periodo de ocho meses que las agrupaciones realizaron diversas actividades con las que generaron los fondo económicos para implementar programas enfocados en salud, educación, arte y cultura, entre otros.

En total, las organizaciones reunieron más de 3 millones de pesos, incluyendo los recursos que donó la fundación, informó Luis Mendoza, director de operaciones.

Cada organización tenía la meta de recaudar 250 mil pesos, y la fundación haría la donación de 125 mil pesos. Las que no lograran llegar a la meta de igual manera se les daría el 50 por ciento de lo recaudado.

Al corte del programa seis de los asociaciones participantes alcanzaron su meta y tres no la alcanzaron, pero también lograron recaudar fondos.

En este programa participa el Centro de Estudios para Invidentes A. C. (CEIAC), la Fundación Pedro Zaragoza A. C., el Programa Educación con Valores, Sumando Esfuerzos por Juárez A. C., el Instituto Especial para Niños, el Espacio Interactivo La Rodadora, la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, Fundación Integra A. C. y Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, agregó el entrevistado.

“Una de las organizaciones que superaron su meta por mucho fue el Centro de Estudios para Invidentes que recaudaron más de 700 mil pesos ya con nuestra aportación”, dijo.Mendoza.

Las organizaciones son donatarias autorizadas, y una vez entregados los fondos se les dará seguimiento a todos los proyectos para verificar que se hayan efectuado.

“Reto por la Salud” inició desde el mes de mayo del año en curdo y concluyó hasta el 30 de noviembre.

El evento se realizó en el edificio Cehlider, a las 9:00 de la mañana.

