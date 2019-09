Fumigan primaria tras caso de Rickettsiosis

La lucha que enfrenta contra la Rickettsiosis un niño de siete años, alumno de la primaria Sierra Vista, así como la suspensión de clases en esta institución durante la semana mientras se atiende la infestación, son sólo consecuencias del abandono en el que se encuentra la zona por parte de las autoridades, dicen los habitantes.

Al menos la mitad de las viviendas de cada cuadra se encuentran vacías, convertidas en tapias a las que no se tiene acceso debido a las telarañas, la falta de campañas de salud entre los habitantes y de programas como el destilichadero, han fomentado el problema que se tiene en ese sector por la proliferación de la garrapata, aseguran vecinos.

“La verdad hay muchos perros aquí, también muchos perros muertos alrededor, muchas infecciones, muchas tapias, va a ver que este fraccionamiento no tiene casi gente”, mencionó Williams Balcázar, padre de familia de un niño de tercero B de la primaria Sierra Vista y vecino del sector.

Los vecinos del lugar mencionaron que las autoridades de Salud esperaron a que ocurriera el caso de la mordedura para atender el problema de las garrapatas, a pesar de que el problema no es nuevo.

“Ya tiene como un mes que vinieron, pero no pusieron letreros ni nada, no anunciaron que iban a venir, si anunciaran la gente sí aceptaría, pues sí hay muchas garrapatas”, agregó Karen Carlos.

Viridiana Alcázar, habitante de esa colonia, indicó que la única vez que había visto a los trabajadores del Sector Salud fumigando el área, fue en un parque, pero no en un recorrido vivienda por vivienda.

“Así de lleno a fumigar no han venido, de hecho somos los olvidados de aquí de Sierra Vista Sur, aparte de que si vienen así sin avisar, no saben si la gente está en su casa o no, no hay una comunicación, una junta que nos dijeran va a haber una fumigación, o va a llegar algo de Gobierno a limpiar un poco para que ayudemos a sacar la basura”, agregó Willliams.

Consideraron que es necesario que las autoridades involucren e informen a la comunidad sobre las acciones preventivas que se deben de tomar ante este tipo de problemas de salud.

“Lo que pasa es que como las tapias están muy sucias, yo digo que también de ahí provienen las garrapatas, yo que sepa la gente no fumiga, nosotros andamos ahí con los venenos, pero hecho no sirve de nada que nada más nosotros echemos si los demás no echan nada”.

Adela Barraza, madre de un estudiante de quinto grado de esa escuela primaria, dijo que la fumigación a la escuela pudo haberse realizado durante las vacaciones para no afectar a los menores.

“Está muy mal el hecho de que ya tienen toda la semana sin clases por este problema; para empezar, mi hijo tiene problemas de aprendizaje y más se está retrasando, lo de las fumigaciones debió haber sido desde que entró la temporada de calor, de hecho nosotros nos la pasamos fumigando muy seguido, pero ya hasta que pasó esto ya quieren estar fumigando en la escuela”, mencionó.

Los habitantes de esa zona de la ciudad, mencionaron que también el kínder Sierra Vista, el cual se encuentra frente a la primaria, ya había presentado anteriormente problemas de infestación. (Mayra Selene González / El Diario)