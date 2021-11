‘Fuimos perseguidos por el mismo tribunal’

Ciudad Juárez.- El sello de la administración estatal de Javier Corral fue pretender tomar el Poder Judicial como la espada que cortaba las cabezas, señaló ayer la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta.

La primera mujer en tomar este órgano autónomo llegó a Juárez desde el miércoles pasado, para expresar al personal de la Ciudad Judicial que no habrá revanchismos contra nadie.

En entrevista con El Diario, recordó que fue perseguida por el mismo personal del tribunal en tiempos corralistas.

“Como ustedes saben, la administración pasada, específicamente fue el sello de la casa pretender tomar el Poder Judicial como la espada que cortaba las cabezas”, refirió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

“Incluso algunos de nosotros fuimos duramente señalados y perseguidos por el mismo personal del tribunal”, expresó.

Al afirmar que dichas conductas, que defiende desde esas agresiones, no se pueden permitir, sostuvo al personal que “no podemos estar viviendo en base a venganzas, a te quito, me pongo; me pongo, me quitas, eso no abona en nada”.

Originaria de Hidalgo del Parral, Myriam Hernández –quien es jurista de carrera con 24 años dentro del Poder Judicial del Estado de Chihuahua– rindió protesta el pasado 12 de noviembre luego de la dimisión de Pablo Héctor González, quien no terminó su segundo período al frente del organismo, cuya vigencia era hasta 2023.

De 46 años de edad, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) desde 1999 y magistrada de la Tercera Sala de lo Civil desde 2014, siendo también una de las primeras integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).

‘Vamos hacia donde mismo’

Hernández Acosta aseguró que tuvo la primera “agenda intensa” en Juárez, con reuniones con miembros del tribunal, integrantes de Coparmex y de la Barra y Colegios de Abogados.

Sin embargo, asegura que no tuvo mucha interacción con los integrantes del tribunal en esta ciudad porque visitó muchas oficinas “muy brevemente”.

Aquí, les dijo, “que sepan que somos del mismo tribunal, que somos compañeros y que vamos hacia donde mismo. Las necesidades estrictamente de trabajo de cada juzgado las vemos próximamente porque todas las áreas son distintas”.

Prioridad que empleados estén tranquilos

Afirmó que la prioridad es que los empleados estén tranquilos adentro y atendiendo bien a la gente afuera.

La titular del TSJ asentó que cada presidencia tiene su sello: “cada uno de nosotros tenemos nuestros equipos y los cambios son naturales”.

En ese sentido, consideró: “hay movimientos que se tienen que dar, hay que recomponer, sí, porque hay cosas que sabemos que no están operando del todo bien, por eso estamos generando estas radiografías”.

Entonces, agregó, “se van a generar los cambios que se tengan que generar. No hay que tenerle miedo, es un cambio necesario, estrictamente de equipos, la necesidad de trabajar con otras personas, los mismos objetivos, quizás con otras mejoras”.

También sostuvo que el tribunal, el Poder Judicial, no está sometido a ningún otro Poder, y tampoco siente que lo haya estado.

“Tenemos un vínculo estrecho, necesario, tenemos una relación institucional, somos parte del Gobierno y no estamos sometidos”, abundó.

Dijo que la transición de esta presidencia obedeció a motivos estrictamente personales del antecesor, Pablo Héctor González, debido a que hay movimientos coyunturales y estructuras políticas que se modifican.

Diálogo real

Aseguró que su presidencia le va a apostar mucho al diálogo real, a métodos alternativos de solución de conflictos, de justicia alternativa, de impulsar el TSJ de manera interna pero también al exterior.

“Vamos a estar generando acuerdos con abogados y notarios para arrancar, desde ya, capacitaciones, y retomar el tema de la mediación y justicia alternativa para beneficio del tribunal y de la sociedad”, indicó.

También insistió en que se solicitó la reposición del procedimiento de ratificación de jueces, bajo el contexto de que hay un mal entendimiento de que se suspendió o no fueron ratificados.

“Todos los jueces, de pronto, ahorita, están en ese procedimiento –dijo–, y hay fechas distintas para la ratificación de cada uno. Todos serán sometidos a un análisis de cada caso en particular, no existe esa idea de que los van a correr a todos o de que todos esto”.

‘Que se quede el que se tenga que quedar’

“Se repuso el procedimiento para integrar las carpetas de cada uno de ellos, para tener bases objetivas para esa ratificación, para que se quede el que se tenga que quedar y para el que se tenga que ir, entonces ya veremos cómo lo resolvemos y se tendrá que ir”, explicó.

También precisó que no puede afirmar que en ese proceso hubo favorecimiento a algunos jueces, “porque no participé en ese proceso. Tengo conocimiento como ustedes de muchos señalamientos hacia el interior, pero no lo puedo afirmar porque no tengo las bases para eso”.

Aseveró que en el tribunal “no hay líneas, no hay espadas vengadoras, no hay antorchas y, sobre todo, no hay ninguna presión ni ninguna injerencia de ningún poder”.

“El Poder Judicial es autónomo, es certero, y está trabajando para otorgarle a la población el servicio que se merece”.