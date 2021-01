Fui muy afortunada: Policía del Año 2020

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Adela Fierro Cano

Ciudad Juárez— Adela Fierro Cano, directora de la Academia de Policía Municipal y ganadora del premio Policía del Año 2020, cuenta que no se inscribió en la convocatoria y haber ganado la sorprendió.

“Yo no me inscribí y me siento muy afortunada de haber estado como ganadora, pero considero que cualquiera de mis compañeros, cualquiera de los participantes podemos acceder a él, igual cualquiera de los que están ahorita en filas pueden participar en esas convocatorias”, mencionó.

Aunque inicialmente se planeó entregar el premio en una sesión de Cabildo, se decidió que debido a la pandemia no se iba poder realizar un evento presencial como el de ayer en las instalaciones de la Academia de Policía, donde Fierro recibió su premio, explicó el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

“Eso fue lo que derivó en todas las confusiones que se dieron, nada más”, comentó el funcionario.

Explicó que por ello, en la sesión extraordinaria del miércoles pasado se bajó el punto de acuerdo para ratificar a Adela Fierro como la Policía del Año 2020.

“Hubo una confusión porque la intención que tenía el presidente era que se hiciera en una sesión solemne la entrega del Policía del Año, pero como las sesiones de Cabildo al día de hoy se están llevando de forma virtual, era muy complicado hacerle llegar el tan merecido premio a Adela”, indicó.

La regidora Amparo Beltrán, vocal de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que no era necesario aprobar la ratificación del premio en Cabildo.

“No era un requisito, el acuerdo original dice que sea una sesión extraordinaria y para subirlo a una sesión extraordinaria tendría que haber sido autorizado, no fue así, pasó la fecha, yo creo que por cuestiones logísticas; era para que el sábado lo hubiéramos hecho, no lo hicimos pero queremos compensar con este evento a la ganadora”, mencionó.

El evento de la entrega del reconocimiento al Policía del Año 2020 y el premio de 300 mil pesos se realizó ayer en el auditorio de la nueva Academia de Policía, con la presencia del administrador de la Ciudad, y el director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Luis Aguirre.

Además acudieron los regidores que integran la Comisión de Seguridad Pública y representantes de Ficosec, otros ediles y funcionarios municipales.

Adela Fierro Cano tiene 10 años en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dos años al frente de la Academia, y cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales de la UACH, y una maestría en Gestión de Sistemas de Seguridad Pública por el Instituto Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua.

“Cuando me avisan que soy ganadora sí fue algo muy impresionante para mí, y más con todas las muestras de afecto que he recibido de todos, de mis compañeros, de las instituciones, el apoyo, todo… la verdad ha sido muy grande para mí todo este proceso”, comentó Fierro.

La controversia ocurrió luego de que el miércoles pasado en la sesión extraordinaria de Cabildo, el regidor coordinador de la Comisión de Seguridad Pública, Alfredo Seáñez, bajó el punto de acuerdo para ratificar a Adela Fierro como Policía del Año, debido a que, dijo, surgieron algunas inconformidades de otros policías porque Fierro es administrativa y no operativa.

acastanon@redaccion.diario.com.mx