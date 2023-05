Fuga de aguas negras abre socavón en la Partido Romero

Ciudad Juárez.- Fuga de aguas negras dio origen a socavón en la calle Paraguay 470 sur, de la colonia Partido Romero, el cual ha sido reportado en repetidas ocasiones por mujer mayor.

La afectada, Bertha Lidia Aguilar González, de 81 años de edad, realizó el reporte a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, sin embargo, dicho problema no ha sido atendido de manera correcta, ya que pese a que el flujo de agua fue detenido, el hoyanco no ha sido reparado.

Con números de reporte 4685-2, 4685-3 y 3834-0, la quejosa señaló que la descentralizada acudió con la unidad 1398, sin embargo esta no tomó acción alguna.

Fue hasta el siguiente reporte cuando con la unidad 1209 armada con motobomba, fue drenado el líquido del registro, lo cual frenó el escape de aguas residuales hasta la fecha.

“Vino un camión grande, pusieron un tubo así grande y absorbieron el agua”, contó la fémina

Aguilar relató que hace aproximadamente un mes y debido a la humedad constante del sitio, se generó un socavón de aproximadamente 40 centímetros de diámetro en el cual cayó y le provocó lesiones leves.

“Yo vine del mandado, paré mi camioneta y entonces me bajé y me fui (al hundimiento); había agua y me mojé”, reveló la octogenaria, quien asegura que la descentralizada ya no contesta sus llamadas.

Cabe destacar que en la misma calle, pero cruce con 20 de noviembre, hay otro hundimiento, este de mayor magnitud que incluso está tapado con llantas y piedras.