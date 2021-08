Fuga de agua tumba casa

Una fuga de agua potable ocasionada por empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento derrumbó parte de una vivienda en la colonia Aldama.

“Se pusieron a abrir la calle y dañaron la tubería general”, señaló César, uno de los vecinos que resultaron afectados por la presión del agua.

El reporte se originó en la calle Francisco R. Aldama y varias casas resultaron afectadas, aunque en la número 1822, donde hay una tienda de abarrotes, se vino abajo una terraza desde la parte superior.

“Lo dañaron y no sé quién andaría de encargado, y no cerraron la llave de la colonia. Se me cayó toda mi casa, la barda”, expresó el afectado.

En el lugar se encuentran empleados de la JMAS reparando el desperfecto que, hasta esta hora, ya había sido al menos controlado.