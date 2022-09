Fuga de agua potable tiene dos meses

Ciudad Juárez.- Malos olores, deterioro de banquetas y agua estancada es lo que ha provocado una fuga de agua potable que se localiza en la calle 16 de septiembre y Boro, expuso un comerciante que señaló ha realizado diversos reportes pero hasta el momento no se ha solucionado el problema.

"He reportado varias veces la fuga, me tomaron mis datos y me dijeron que me iban a atender nuestra queja y no han vendido y se está desperdiciando mucha agua potable, desde hace tres semanas lo estoy reportando y tal vez y la fuga no es muy aparatosa, pero si nos está afectando", señaló la afectada Daniela Hernández.

Indico que la fuga, que se encuentra sobre las calles 16 de septiembre y Boro, afecta principalmente a su negocio que es el que está más cerca del agua que se ha desperdiciado por casi dos meses, además cuando sus clientes llegan con sus mascotas para una consulta médica se les dificulta el acceso por el agua estancada.

“Me afecta demasiado porque se está destruyendo el pavimento de mi banqueta”, indicó.