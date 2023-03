Fuera de la vista de la CNDH, estación del INM

Ciudad Juárez.— La infraestructura en la estación migratoria en esta frontera no tiene evaluaciones, incluso se desconoce si cumplía con la norma de funcionamiento.

La estación ubicada en Juárez ni siquiera aparece en el más reciente estudio que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el 2019 a la estructura del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Está el reporte general, creo que no hay nada específico sobre eso y la investigación sigue en curso. Todavía no determinan o no les ha llegado el informe a los peritos y visitadores auxiliares que están en Juárez”, comentó el vocero de la dependencia, Octavio Campos.

En tanto, Eduardo Sáenz, visitador titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), consideró que no existían protocolos de actuación para este tipo de incidentes dentro de la estación migratoria.

“Se puede advertir que no había una situación o protocolo de actuación para un mecanismo de acción para un incidente como el que sucedió. Se ve claramente que hubo dudas. Se establece que aparentemente los cuerpos de seguridad tardaron mucho tiempo en ingresar al área”, apuntó.

De acuerdo con los resultados generales del “Informe Especial. Situación de las Estaciones Migratorias en México, Hacia un Nuevo modelo Alternativo a la Detención”, el organismo recomendó desde hace cuatro años al INM “tomar las medidas indispensables para evitar el hacinamiento y la sobrepoblación en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del país”.

“Si analizamos el fondo del asunto, el INM pertenece a Protección Civil federal, está claro que alguna cosa falló y quiero pensar que cumplen con los parámetros mínimo para tareas de resguardar personas sujetas a un proceso administrativo”, señaló el funcionario.

Por su parte, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar anotó que las instalaciones del INM no tenían “obviamente las medidas de Protección Civil, pero la ley exime a Protección Civil municipal de revisar inmuebles estatales y federales”.

En tanto, el coordinador estatal de Protección Civil, Alfredo Rodríguez Padilla, comentó que su dependencia no ha hecho ningún recorrido en esas instalaciones.