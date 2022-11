Fuera, cruce San Jerónimo de Presupuesto federal 2023

Ciudad Juárez.— Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirma que la infraestructura fronteriza es financiada con “un Fideicomiso que trabajan” la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Defensa Nacional, diputadas advirtieron que el dinero para la ampliación del cruce de San Jerónimo anunciada por el canciller Marcelo Ebrard no está en el Proyecto de Presupuesto federal de 2023 y que, por tanto, no es seguro.

“No viene nada en el presupuesto, yo reviso todo el presupuesto, lo escudriño y más para Chihuahua… no viene ninguna partida en ese sentido”, dijo Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

“He escuchado muchas promesas y no han sucedido mientras no lo asienten en un presupuesto, y ahorita estamos todavía a tiempo de que lo asienten, si lo van a sacar. Que lo asienten en un presupuesto para que quede con mayor certidumbre; no tienen porque andarlo escondiendo en ningún otro rubro, si para eso es el presupuesto, para que esté etiquetado el recurso y se utilice para lo que se quiere utilizar”, dijo Terrazas.

‘Anda prometiendo lo que no puede cumplir’

Con ella coincidió Rocío González, diputada federal panista por Chihuahua, quien también como Terrazas recordó los anuncios sin concretar sobre la conclusión del hospital abandonado en esta frontera, además de considerar el anuncio de Ebrard parte de su presunta aspiración presidencial.

“Es el menos querido por la 4T y anda prometiendo lo que no puede cumplir”, dijo González.

“No contempla recurso para ese proyecto… Van y prometen y nada cumplen”, dijo la también panista Daniela Álvarez.

Teresita de Jesús Vargas, diputada de Morena presidenta de la comisión de Asuntos de la Frontera Norte, no respondió una solicitud de información sobre el recurso para este proyecto de ampliación.

El anuncio fue hecho en Juárez el 7 de septiembre por el titular de la SRE, quien aseguró que la ampliación de la capacidad de esa aduana con el estado norteamericano de Nuevo México –de mil 500 a 4 mil cruces diarios, dijo– obedecía a la demanda del comercio exterior y que debía estar lista en 2023.

“La instrucción que tenemos del presidente (Andrés Manuel López Obrador) es terminar la obra en diciembre del 2023, por lo que estamos a marchas forzadas porque no quiere que se queden las obras sin terminar”, dijo entonces Ebrard, en el exterior de la Aduana de San Jerónimo, donde agregó que el proyecto ejecutivo quedaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Este medio solicitó información sobre el proyecto a la oficina de comunicación social de Sedena, pero no hubo respuesta.

Proyectos son de la Sedena

En septiembre, Omar Wong, director de relaciones interinstitucionales de la Unidad para América del Norte de la SRE, informó a El Diario que, para el “reordenamiento” de esta aduana –en un sector de Juárez escasamente urbanizado– se preveía una inversión 2 mil 432.5 millones de pesos.

Consultado esta semana sobre la ubicación de este recurso, Wong sólo respondió que este tipo de proyectos se financian por parte de ANAM y Sedena.

“Los proyectos de Puentes y Cruces no forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. Su financiamiento viene de un fideicomiso que trabajan ANAM y Sedena”, dijo.

“Algunos se incluyen en el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (Facla), la Sedena puede usar los patrimonios de los fideicomisos constituidos o que lleguen a constituirse para los pagos de servicios u obra pública contratados para el mejoramiento y/o modernización de las aduanas”, agregó.

Terrazas, sin embargo, mencionó que la “experiencia” de haber participado en la elaboración de cuatro presupuestos de egresos federales le indica que, si algún anuncio de obra no está en este documento oficial –con límite de aprobación el 15 de noviembre–, es difícil que se concrete.

Ni la ANAM ni María Angélica Granados, secretaria estatal de Innovación y Desarrollo Económico que acompañó a Ebrard durante el anuncio en el exterior de la aduana de San Jerónimo, respondieron solicitudes de información.