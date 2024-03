Ciudad Juárez.- Cuando tenía 5 años, Lluvia perdió una pierna al ser atropellada por un militar que conducía en estado de ebriedad y la embistió sobre la banqueta de su casa, pero siempre fue una mujer que enfrentó la adversidad con optimismo, recordó ayer su papá frente a su féretro.

“Ella siempre vio las cosas diferentes, a pesar de su discapacidad era muy alegre… fue muy linda persona porque a pesar de la adversidad ella supo valorarse a ella misma, se valoró”, narró Manuel Montellano, al recordar la vida de Lluvia Guadalupe Montellano Félix, quien se convirtió en víctima de feminicidio en Ciudad Juárez el mismo día que cumplía 22 años de edad.

La vida de Lluvia estuvo marcada por el dolor, pero siempre tenía una sonrisa en su rostro, la misma sonrisa que ayer llevaba plasmada su padre a la altura del pecho, sobre una playera blanca en la que se leía “En la memoria nadie muere, Lluvia Montellano”.

Cuando tenía 4 años, Lluvia y sus hermanos, de entonces 3 y 8 años de edad, fueron abandonados por su mamá, por lo que su papá tuvo que hacerse cargo de ellos con su trabajo como parquero.

A los 5 años, el 6 de marzo de 2007, ella jugaba con una escobita en la banqueta de su casa, ubicada en la colonia Barrio Alto, cuando el militar José Manuel Córdova Morales perdió el control del vehículo en el que viajaba con otros elementos castrenses y la impactó, destrozándole la pierna izquierda.

Un árbol que estaba afuera de su casa le salvó la vida; sin embargo, comenzó una historia de hospitales, médicos, prótesis, operaciones y en ocasiones dolor a cada paso que daba.

Aunque al principio el militar dio 50 mil pesos al Centro Médico de Especialidades, no se hizo responsable del total de los gastos, y mientras que al ver su situación económica los médicos decidieron no cobrar su trabajo, dos años después la administración del hospital les condonó una deuda de 250 mil pesos para no embargarles su casa.

Pero la atención médica de Lluvia no terminó con la operación, y en cada etapa de su crecimiento necesitaba una nueva prótesis.

“Al soldado lo cambiaron de plaza”, recordó ayer el padre, quien durante años pidió ayuda de la comunidad y de organizaciones internacionales para adaptar las prótesis de su hija.

“Al principio íbamos al CRIT Chihuahua, pero nosotros teníamos que pagar los traslados y yo no tenía dinero. En 2008 la atendieron los médicos Shriners de Utah, pero luego dejaron de venir por la violencia y la canalizaron a la Ciudad de México”, relató.

Ese mismo año fue atendida por primera vez en aquella ciudad. Con sólo 500 pesos y boleto redondo de avión, otorgados por el Municipio de Juárez, Manuel y Lluvia permanecieron 15 días en la capital del país en espera de su prótesis.

Debido a la falta de dinero, se instalaron en el albergue de la fundación Ronald McDonald, en donde pagaron 5 pesos diarios por estancia y comida a cambio de trabajos, pero la tristeza del padre ante la falta de recursos terminó cuando vio a su hija nuevamente caminar con una prótesis adaptada, y sin sentir las carencias que vivía antes de regresar a Juárez, Lluvia decidió regalarle una muñeca que llevaba a otra niña que no tenía nada.

Meses después, pudo conocer el mar, en Acapulco, gracias al apoyo de la política Adriana Terrazas. Y en 2010 celebró su cumpleaños número 8 con los jugadores del Club de Futbol Indios de Juárez.

A los 9 años Lluvia decidió abandonar sus sueños de ser modelo y comenzó a anhelar convertirse en doctora, pero al llegar a la secundaria el bullying la hizo abandonar sus estudios, e igual pasó después con una carrera de cosmetología.

Cuando tenía 12 años se reencontró con su madre, a quien cuidó antes de que ésta muriera de VIH. Ambas planeaban su fiesta de 15 años y tras su muerte, la nostalgia embargó a la adolescente; sin embargo, ya tenía ganado el corazón de muchos juarenses quienes decidieron convertirle su sueño en realidad.

Dos vestidos, pastel, el salón de eventos, maquillaje, peinado, fotografías, la cena, la mesa de dulces, chambelanes y hasta un paseo en limusina convirtieron los 15 años de Lluvia en el día que había soñado bailar el vals con su padre.

Hace cuatro años se convirtió en madre de Lía, “y dentro de sus posibilidades le dio todo su amor a su hija, le gustaba peinarla, llevarla al parque”, recordó ayer su padre, quien estaba atento del sueño de su nieta, mientras velaba a su hija en un ataúd café de madera rodeado de flores, coronas y fotografías.

Lluvia fue encontrada sin vida el 26 de febrero, el mismo día de su cumpleaños, en las calles Durazno y Nayarit de la colonia Valle Dorado II, y de acuerdo con las autoridades la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento; sin embargo, su padre decidió permanecer ajeno al hecho para despedirse de ella sólo con amor.

“Desafortunadamente pues eso pasó y no quiero indagar nada, porque nada va a devolver la vida de mi niña, ya se lo dejamos en manos de la justicia, que ellos hagan su labor. Y, en manos de Dios, a orar. Nosotros estamos tranquilos, ella siempre quiso salir adelante, ella siempre se motivaba sola, le gustaba mucho la playa”, recordó frente a su féretro.

Hoy, 17 años después del atropello de su hija, Manuel se despedirá de su cuerpo para incinerarlo con el apoyo económico de un vecino. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

