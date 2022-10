Fue omiso Estado mexicano al recibir a retornados: SCJN

Ciudad Juárez.— El Estado mexicano incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el protocolo “Quédate en México”, al no contar con un proceso claro de protección, no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y no incorporar una perspectiva de género, derivando en actos violentos hacia esta población sin acceso a la justicia, resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la primera versión del programa también llamado “Permanecer en México”, de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), establecidos en la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, de enero de 2019 a enero de 2020, el gobierno de Donald Trump retornó a las fronteras mexicanas a un total de 71 mil 036 personas, 22 mil 967 de las cuales contaban con un caso abierto en la Corte de Inmigración de El Paso, Texas.

A raíz de una orden ejecutiva del 2 de febrero de 2021 emitida por el presidente Joe Biden, agencias de las Naciones Unidas trabajaron con los gobiernos involucrados para facilitar el acceso a los Estados Unidos de las personas con casos de MPP abiertos ante los tribunales de ese país. Esta acción coordinada permitió a 13 mil 256 personas entrar en Estados Unidos de forma segura para esperar la resolución de sus casos de asilo, 5 mil 747 de ellas a través de Ciudad Juárez.

En su segunda versión, de diciembre de 2021 a agosto de 2022, el Gobierno de Biden retornó a 7 mil 688 solicitantes de asilo a las fronteras mexicanas, mil 874 de ellos a Ciudad Juárez, tras la orden de una corte estadounidense.

De acuerdo con lo resuelto por los ministros de la SCJN, luego de casi tres años de atraer el amparo en revisión 302/2020, “las autoridades del Gobierno mexicano han incurrido en omisiones administrativas respecto al ejercicio eficaz de sus atribuciones, en lo concerniente al deber de proteger los derechos de las personas migrantes, en especial de los niños, niñas y mujeres, ante el fenómeno migratorio que tal situación ha implicado”.

Tras un acuerdo con Estados Unidos, el gobierno mexicano se pronunció en diversos comunicados, en los cuales indicó que, por razones humanitarias, recibiría a las personas migrantes de manera temporal. Posteriormente, ambos gobiernos firmaron una declaración conjunta en la que señalaron diversas acciones para la implementación del envío de las personas migrantes y su recepción en nuestro país.

Durante la operación de la primera versión del programa, únicamente 4 por ciento de las personas que fueron puestas en el programa ganaron sus casos de asilo.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sostuvo que el programa “tiene defectos endémicos que impone costos humanos injustificables y problemas inherentes… que ninguna cantidad de recursos puede arreglar”, mientras que la organización Human Rights First documentó más de mil 500 actos violentos en contra de esta población, incluyendo secuestros, homicidios, violaciones y otras formas de violencia de género, señaló el Instituto para las Mujeres en la Migración.

Human Rights First informó recientemente que entre los migrantes que Estados Unidos retornó a Ciudad Juárez fueron documentados casos de golpes, robos e incluso un caso de secuestro y violación sexual por parte de los guardias de seguridad de un albergue en contra de un migrante de la comunidad LGBT+.

Según el reporte “Fallo Faltal. La política de Permanecer en México no debe nunca ser revivida”, encontró que del total de los retornos al país, el 41 por ciento dijeron haber sido víctimas de ataques violentos en México, 36 por ciento de secuestro, 36 por ciento de ellos fueron víctimas de un delito en el que los funcionarios mexicanos fueron responsables o cómplices y más de 60 personas denunciaron cacheos al desnudo, manoseos y otras conductas inapropiadas altamente invasivas por parte de funcionarios mexicanos durante las paradas.