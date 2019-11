El desahogo de testigos y pruebas concluyó en el juicio oral que se sigue en contra de una pareja acusada de haber cometido varios abusos sexuales en contra de tres niños, hijos biológicos de la detenida e hijastros del acusado.

La última en comparecer fue una psicóloga que realizó un dictamen a las víctimas y documentó que la presunta responsable Belén R.P. estaba al tanto de lo que le ocurría a los niños e incluso participaba de las agresiones junto con el sospechoso Cipriano Abraham F.C.

El próximo lunes el Tribunal de Enjuiciamiento emitirá un fallo en este juicio oral número 196/2019.

De acuerdo con la acusación presentada por el MP, en el período de agosto a diciembre de 2017 en el interior de una casa ubicada en el fraccionamiento Parajes del Sol y también en un domicilio ubicado en la colonia 16 de Septiembre, Cipriano violó a las tres víctimas, cuya identidad quedó bajo reserva judicial.

Además, en abril de 2018 violentó a la niña de 11 años edad y en enero de 2019 abusó del niño de 9 años, a quien luego pasó a Belén para que ella también lo atacara sexualmente.

La agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Género le presentó al Tribunal de Enjuiciamiento cinco testigos y tres peritos expertos. La última en comparecer fue una psicóloga que evaluó a las víctimas.

Esta perito fue interrogada por la fiscal y por el abogado particular de Belén y Cipriano y afirmó que al hablar con los menores y preguntarles qué les había sucedido uno de los niños le dijo “fue muy feo lo que pasó. Él me ponía su parte en mi cuerpo. Mi mamá sabía todo lo que él me hacía y ella también me hacía cosas”, luego se soltó llorando y la psicóloga determinó no hacerle más preguntas.

El abogado defensor también contrastó una versión emitida ante el Tribunal por la perito en psicología y relacionada con la niña, específicamente que la menor le contó que Belén le hacía “cosas malas”. Para contrastar ese dato le pidió a la psicóloga que leyera un fragmento de ese documento y ahí decía “refiere el menor que le hacían cosas su mamá y el esposo de ella. Que se aprovechaban”.

Luego el litigante le solicitó a la testigo que precisara al Tribunal de Enjuiciamiento si la víctima le explicó a qué se refería con la palabra “cosas” y la psicóloga reitero que se trataba de un abuso sexual.

Al parecer el defensor trata de desacreditar una parte de la acusación del MP, la relativa a que la niña fue víctima de actos sexuales por parte de Belén.

Después de ese testimonio, el Tribunal Unitario a cargo de la jueza Aída Vázquez Arreola decretó un receso y para reiniciar la siguiente semana y escuchar los alegatos de clausura del juicio oral y luego emitir un veredicto.

El MP pide una pena de 200 años de cárcel para Cipriano Abraham F.C., y 150 años de prisión para Belén R.P.





