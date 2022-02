Freno a la obra pausa desarrollo y empleo: Canacintra

Ciudad Juárez.— El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jesús Manuel Salayandía, lamentó el freno que se dio al Centro de Convenciones de Ciudad Juárez, proyecto que, dijo, lleva más de 20 años sin concretarse.

El líder empresarial recordó que se trata de una obra prioritaria para detonar la economía de la ciudad, por lo que al detener su construcción, se pausan también el desarrollo y el empleo.

Aunque no especificó el monto, dijo que los empresarios pagan una sobretasa al Municipio para la construcción del proyecto, por lo que criticó la decisión tomada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, quien recorrió el área de El Chamizal el pasado martes.

“Es lamentable que otra vez se frene este proyecto, que tiene más de 20 años sin poder concretarse, porque es un freno al empleo, al desarrollo económico de la ciudad”, expresó.

La construcción del Centro de Convenciones en El Chamizal quedó detenida en tanto la Federación revisa la condición geográfica y jurídica del parque.

Ante ello, el líder empresarial cuestionó la toma de decisiones para iniciar con el movimiento de terracerías en un espacio en el que no se tenía la certeza jurídica para llevar a cabo las obras.

“Aquí el tema es cómo se toman las decisiones sobre dónde hacer un centro de convenciones, ya que si ves que es un lugar cuestionable y difícil, primero se tiene que arreglar el problema de la tierra o del predio, o bien, hacerlo en otro lado”, expresó.

El presidente de Canacintra dijo que se trata de uno de los proyectos prioritarios para el Consejo Coordinador Empresarial, por lo que se buscará con el Gobierno federal ver si se ceden los derechos para seguir con la obra que se lleva a cabo en el área de Los Hoyos, ya que se han invertido cantidades millonarias en ello.

De acuerdo con el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, el segundo acuerdo con la Semarnat es que se hará una revisión jurídica, porque, por ejemplo, hay quien afirma que se han vendido terrenos de El Chamizal, lo que se debe analizar.

Y el tercero fue hacer una consulta pública para saber qué quieren los juarenses que se haga en El Chamizal.

“No sé cuánto dinero, porque la verdad lo desconozco, ya le metieron ahí otra vez, que va a volver a desperdiciarse… como no es dinero de ellos, no sé cuántas veces le han metido dinero a un terreno del que no tienen la propiedad ni la seguridad jurídica para construir”, manifestó Salayandía Lara.