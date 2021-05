Fractura en la Iniciativa Privada

Iris González / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La división en el interior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aumentó con la salida de dos organismos.

Ayer, mientras se llevaba a cabo la reunión anual del CCE, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. convocaron a rueda de prensa para anunciar su salida, en la que destacaron la falta de participación y apatía por parte de quienes integran la agrupación.

“Creemos que no hay voluntad de algunos organismos del CCE en hacer cambios de fondo que permitan abordar proyectos que vayan encaminados a mejorar la calidad de vida los juarenses”, expresaron ambos organismos en una carta entregada a medios.

José Mario Sánchez Soledad, presidente de Coparmex, comentó que a un mes de su llegada tanto a la Coparmex como al CCE, se dio cuenta de la necesidad de atención a sus afiliados, por lo que prefiere enfocarse en ellos.

Destacó también la apatía del CCE para defender la ciudad, por lo que optó por tomar dicha decisión.

“Hace 29 años conocí al organismo (CCE) y sigue con la misma agenda trimestral”, dijo.

Álvaro Bustillos, presidente de Desarrollo Económico, quien afirmó que no existe la voluntad por parte del CCE para generar cambios de fondo, por lo que optó por la salida.

“Son los mismos autores al frente de los mismos organismo”, dijo.

Agregó que cada organismo cuenta con una agenda en particular que complica centrarse en los temas de interés del CCE, al mismo tiempo que los tres meses que dura la presidencia del CCE complican trabajar por el bien común por ser un período corto.

Ante ello, destacó que Desarrollo Económico se queda con una agenda particular que incluye proyectos detonantes para la ciudad, en los que trabajará tras su salida del organismo empresarial.

La notificación de la salida de ambos organismos se dio mientras se llevaba a cabo la reunión anual del CCE en la que se actualizaban los estatutos del mismo.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente en turno del CCE, admitió que la noticia lo tomó por sorpresa, ya que la reunión de ayer era importante para el organismo.

Sin embargo, descartó que la salida de Coparmex y Desarrollo Económico afecte el organismo, aunque las puertas seguirán abiertas si desean volver.

“Es desafortunado porque nunca se avisó lo que estaba pasando”, expresó.

También dijo que es difícil alienar liderazgos con cada organismo, por lo que llamó a la unión de los siete organismos restantes.

Index, Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Asociación de Hoteles, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Asociación de Agentes Aduanales, de Transportistas y Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), son los organismos que aún integran al CCE.

Desde abril del año pasado, Eduardo Ramos Morán, quien era entonces el presidente de la Coparmex en Juárez, llamó a una ‘cirugía mayor’ al CCE ante la desunión en los empresarios.

En enero de este año Ramos Moran asumió la presidencia del CCE hasta el 31 de marzo, cuando se renovó la presidencia de Coparmex. Un mes después el dirigente de ese mismo organismo patronal anunció su salida ante la falta de compromiso por parte de los miembros del CCE.

También desde el año pasado, el organismo empresarial buscaba aumentar sus socios con una invitación que realizó a la Canirac y la Candevi para sumarse al CCE.

Jesús Manuel Salayandía Lara dijo que apenas se mandó la invitación a la Candevi, por lo que aún se espera una respuesta.

Destacó también que en la reunión de ayer se modificaron los estatutos que indican ahora un tiempo mínimo de seis meses en la dirección de la presidencia y no de tres.

Manuel Sotelo Suarez, presidente de la Asociación de Transportistas, opinó que la única manera de solucionar los problemas “es tratando de resolverlos, no alejándose de ellos”.

“Son los mismos organismos los que han permitido que la gente sea la misma en los últimos 30 años, no es culpa del CCE, es de cada organismo porque el CCE no tiene facultades para decir a alguien que no se puede entrar porque ya tiene mucho tiempo ahí”, resaltó.

