Fotos y video: Pedazo a pedazo su casa se viene abajo

Fotos: Carlos Sánchez / El Diario / Rubén Vargas muestra su vivienda en ruinas

Ciudad Juárez— Por lo antiguo de la construcción y la falta de mantenimiento a la misma, la vivienda de Rubén Vargas se está cayendo y ya sólo le queda una pequeña habitación en la que vive en la colonia Gregorio M. Solís, pero que también amenaza con venirse abajo.

Sin embargo, es poco el ingreso económico que él tiene, ya que no cuenta con un empleo fijo y trabaja como “parquero” en una tienda de conveniencia, por eso pide el apoyo de los juarenses para que le donen cualquier cantidad y tipo de material de construcción, con el propósito de construir un par de cuartos en el patio de la casa.

Desde hace varias semanas que el techo de la vivienda y parte de una pared se cayeron sobre los muebles que tenía en los cuartos y lo que era la cocina, y ahora sólo cuenta con una pequeña cama y algo de los muebles que pudo rescatar de los escombros.

Incluso, uno de los muros sobre los que está otra parte del techo, quedó encima del refrigerador, aparato que ya no funciona por el golpe, ya que se dobló en la parte superior y ahora es lo que sostiene otra parte de la casa.

Vargas Altamirano, de 67 años de edad, dice que su situación económica siempre ha sido difícil, ha tenido trabajos distintos pero por poco tiempo, el más reciente de guardia de seguridad, pero duró en ese empleo sólo un año.

“Siempre he tenido trabajos por poco tiempo, no fijos, no sé por qué, pero con problemas he podido mantenerme, igual cuando vivía mi esposa, pero ahora estoy solo y trabajo como “parquero” en una tienda que se ubica por la avenida Vicente Guerrero y calle Del Parque, cerca del Hospital Infantil”, comenta.

Tiene dificultades para comprar comida

Lo que obtiene desempeñando esta actividad es poco, dice, pero le alcanza para alimentarse, aunque también hay ocasiones que el ingreso que obtiene es muy bajo y tiene dificultades para comprar la comida.

“La he pasado muy mal en los últimos tiempos, no he tenido un trabajo fijo y hasta la luz y el agua de la casa me cortaron, estoy sin servicios, por lo que no puedo cocinar y compro cosas que no necesitan cocinarse”, explica Vargas, mientras señala hacia el lugar donde está el medidor del agua y el de la electricidad, ambos cerrados.

Asegura que es por la falta de dinero que tampoco le dio mantenimiento a la casa y por eso se cayó, pues se trata de un inmueble que ya tiene alrededor de 40 años de construido, y él tiene ahí cerca de 35 años, pero nunca le arregló bien el techo y otras fallas que aparecieron en la construcción.

Ahora, Rubén pide el apoyo de la comunidad juarense con materiales de construcción para levantar dos cuartos en el área que tenía como patio, pues ahí las paredes están en buenas condiciones y podría hacer las habitaciones para vivir de forma adecuada.

“No les pido dinero en efectivo, lo que le solicito a la gente es que me ayuden con lo que puedan para hacer dos cuartos, aunque sea poco material, ya lo iré juntando hasta tener el que se necesita para los dos cuartos, ahí podría vivir bien”, explica.

“Me pueden encontrar en la tienda donde estoy de ‘parquero’, pero también aquí en la casa”, dice Rubén, quien vive en la calle Bronce número 577, cuatro cuadras al sur de la avenida 16 de Septiembre.

