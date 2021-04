Fotos: Pierden leones en la Chaveña

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Siguen los trabajos en la estructura Cortesía / Columna original Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Trabajos en el cruce de Insurgentes y 5 de Febrero Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Contará con un área de jardín

La pila de la colonia Chaveña ya no será como era originalmente cuando fue construida, en 1902, ya que la restauración que se le está haciendo no contempla colocarle los cuatro leones que lucía en la parte superior desde ese año, de acuerdo con lo informado por los encargados de la obra.

De la pila original sólo quedará el muro que lleva al centro de la misma, donde se encuentran las cabezas de cuatro leones, y que forman la fuente, ya que ésta sí fue arreglada para que siga funcionando cuando sea reinaugurada el próximo mes de mayo, dieron a conocer los responsables de la restauración.

Desde el 25 de enero del año pasado, miembros de la Comisión de Estudios Históricos de Ciudad Juárez y del grupo de promotores de la historia El Juárez de Ayer le solicitaron al Gobierno del Estado que la pila fuera restaurada para dejarla como la hicieron en 1902 y se le diera el mantenimiento adecuado para evitar que se deteriorara.

Posteriormente, a mediados de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado anunció la restauración de la pila y el kiosco que está en la plaza de la Chaveña, y que ambas obras quedarían terminadas en diciembre de ese año, pero esta última apenas la concluyeron y la pila quedará lista a mediados de mayo, según quienes están a cargo de los trabajos.

Actualmente se sigue trabajando en la pila, situada en el cruce de Insurgentes y 5 de Febrero; la base quedó más alta y sobre ella está la pileta de 85 centímetros de alto, construida con cantera que se trajo desde el Estado de México; incluso, artesanos de esa entidad vinieron para ayudar a colocarla, dijo uno de los responsables de la obra.

Comentó que la pieza original que se conserva es la columna que va al centro, tiene a los cuatro lados el mismo número de cabezas de león y en la parte superior una bola de cantera, de la cual saldrá el agua de la fuente, al igual que de las cabezas.

Sin embargo, los encargados de la restauración de la pila y el arreglo de su alrededor dijeron que no lleva los cuatro leones, pues nada se sabe de ellos; cuando empezaron la obra ya no los tenía, pues según, son ya varios años desde que la pila no tiene esas figuras.

Además de la fuente central que tendrá la pila, alrededor contará con un área de jardín con plantas de distintos tamaños, nada de pasto.

Sobre el tema, el historiador José Luis Hernández Caudillo, del grupo El Juárez de Ayer, dijo que esperaban que al restaurar la pila la dejaran como era inicialmente, incluso con los cuatro leones en la parte superior, pues ellos hasta le enviaron fotos del lugar al subdirector de Obras Públicas del Estado, Roberto Barraza Ornelas, para que la viera.

“Teníamos confianza en que al restaurarla la hicieran como era cuando fue construida, en 1902, y que luzca como lo que es: una construcción emblemática de Ciudad Juárez y en especial de la colonia Chaveña”, expresó.

Con base en los datos históricos, esta pila fue un regalo a la ciudad por parte de la colonia Española residente en Juárez en el año 1902; era una réplica de una similar que existe en España y que en un tiempo fue orgullo local, pero en los últimos años sólo era una pileta que a veces tenía agua y a veces no. Fue cambiada del sitio original y ya no era de cantera, sino de cemento.

Desde el año 2019, promotores de la historia local pidieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la restauración de esta fuente y que la dejaran en el mismo lugar donde inicialmente estaba, pues era el centro de una glorieta en la que confluyen seis calles: la Insurgentes, la Miguel Ahumada, la Nicolás Bravo, Joaquín Terrazas, Jesús Nájera y la 5 de Febrero.

Además, la pila es considerada un símbolo de orgullo y un sitio emblemático de una de las colonias más populares de la ciudad, la Chaveña.

Incluso, en los inicios de esta colonia el agua de la pila se usaba para los caballos y mulas, que entonces eran el medio de transporte, y para jalar las carretas, comenta José Luis Hernández.

Posteriormente fue renovada en 1902, cuando los integrantes de la colonia en esta frontera regalaron a la ciudad una pila de cantera para conmemorar el centenario de la salida de los franceses de España; entonces es cuando se hizo la fuente que tenía cuatro leones en la parte superior y cuatro cabezas en cada uno de los costados, como una réplica de la fuente que se encuentra en León, España.

Luego de construirla, la pila de la Chaveña se abastecía de agua proveniente de la acequia que pasaba al oeste de la ciudad y bajaba de la parte alta a la fuente por donde ahora es la calle Joaquín Terrazas. Cuando ya estaba llena de agua la tapaban con cajas de madera, lo que dio origen a las llamadas “cajeras”.

Posteriormente, dice Hernández Caudillo, esa fuente se abastecía de agua del depósito que fue instalado en 1906 en los patios del palacio municipal, donde ahora es el Centro Municipal de las Artes. Entonces el alcalde era Silvano Montemayor.

Sin embargo, con el paso del tiempo la pila de la Chaveña fue descuidada por los gobiernos municipales y tal vez por considerarlo necesario por el tráfico vehicular, fue cambiada de lugar y la instalaron más al norte de donde estaba originalmente.

lcano@redaccion.diario.com.mx