Fortalecerán aquí gobernanza migratoria

Archivo / El Diario de Juárez / Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional impiden cruce de indocumentados cerca del río Bravo

Los estados de Chihuahua y Oaxaca fueron elegidos por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) como pilotos para guiar la estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza migratoria desde el ámbito local.

La gobernanza migratoria es “un conjunto de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas, tradiciones, así como estructuras organizativas (subnacionales, nacionales, regionales e internacionales) y procesos que regulan y determinan la actuación de los estados en respuesta a la migración en todas sus formas, abordando derechos y obligaciones, y fomentando la cooperación internacional”, explica la OIM.

Abarca la forma en que los gobiernos atienden temas relacionados con la nacionalidad, ingreso y salida del país, incorporación a los mercados laborales, movilidad de personas trabajadoras a países de destino, modalidades de permisos y visas para residir temporal y permanentemente en los países, entre otros aspectos que afectan la vida cotidiana de las personas, comunidades, empresas y el funcionamiento de las instituciones públicas.

En coordinación con The Economist Intelligence Unit2, la unidad de investigación del grupo The Economist, la OIM creó una serie de indicadores de Gobernanza Migratoria (IGM) como una herramienta metodológica que facilita la identificación de las prioridades que existen en los estados, fomente el trabajo colaborativo entre autoridades y actores no gubernamentales y ayude a definir acciones de mejora en materia migratoria.

Dicha estrategia se implementó en colaboración con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam), el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) y el Consejo Estatal de Población de Chihuahua (Coespo).

En Chihuahua durante el 2019 se registraron 14 mil 650 personas emigrantes interestatales y 8 mil 848 internacionales; en contraste, hubo 11 mil 304 personas inmigrantes interestatales y 6 mil 374 internacionales, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), detalla el documento de la OIM.

Sobre la adhesión a las normas internacionales y respeto de los derechos de las personas migrantes, un ejemplo de las áreas bien desarrolladas destacado por la OIM es la existencia de la Comisión Sectorial de Prevención y Atención en Salud, emanada del Consejo de Protección y Atención a Migrantes (Coespam), en donde, además de la participación del Gobierno del Estado, se encuentran otros actores, como Servicios Médicos Municipales, la Organización Mundial por la Paz, la Iniciativa Juárez, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Mundial para las Migraciones, el Comité Internacional de Rescate y la Fundación Seguimos Adelante.

Señala también que hay algunas medidas para garantizar la integración de las personas extranjeras en la educación pública a nivel primario y secundario, así como en la capacitación profesional, y que existen mecanismos para proporcionarles servicios legales y asesoramiento jurídico, ya que la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua (2016) señala que los entes públicos de atención a personas migrantes deberán proporcionar asesoramiento jurídico.

También existen medidas específicas para apoyar el acceso a los servicios estatales de las personas extranjeras, independientemente de su estatus migratorio. La Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua señala al Coespam como órgano de consulta en la coordinación, planeación, formulación, ejecución y evaluación de los programas y acciones de atención a personas migrantes. El Coespo funge como el Secretario Ejecutivo del Coespam y como coordinador de las acciones del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM).

“Por su parte, en el CAIM no se excluye a ningún tipo de persona en contexto de movilidad. En este Centro coinciden diversas instituciones gubernamentales, así como los sectores social y privado y agencias internacionales, para brindar servicios de salud, canalización a albergues, educación y empleo”, destacan los indicadores.

En contraste, como área con potencial para un desarrollo adicional, destaca que no son visibles las medidas específicas transversales destinadas a combatir prácticas discriminatorias hacia las personas migrantes en la provisión de servicios sociales.

Además, las personas extranjeras aún no cuentan con mecanismos formales de acceso a vivienda social a nivel estatal. Pese a que la Ley de Vivienda del Estado de Chihuahua establece que todos los habitantes del estado disfrutan del derecho a una vivienda adecuada; en la práctica, la población migrante no califica para este beneficio, pues no cumple con los requisitos administrativos para ello, como tener documentos de identidad o residencia, ingresos y tiempo mínimo de trabajo.

“Por otra parte, aunque los Grupos Beta del INM (Instituto Nacional de Migración) brindan orientación directamente a las personas migrantes, podrían recibir mayor capacitación para dar asesoramiento sobre procedimientos administrativos, jurídicos, migratorios o de servicios a las personas”.

Acciones a medias

El Estado no cuenta tampoco con una política o estrategia específica para combatir crímenes de odio, violencia, xenofobia y discriminación contra las personas migrantes.

Chihuahua busca garantizar servicios públicos como salud, educación y registro civil a la población solicitante de asilo o sujeta de protección internacional. Sin embargo, la instancia que se encarga por ley de otorgar el reconocimiento de la condición de refugiado en México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), no cuenta con una oficina de atención o de representación en el estado de Chihuahua, y las autoridades estatales tampoco tienen un acercamiento directo con dicha dependencia, ya que, por mandato de ley, es la representación del INM quien realiza las labores de coadyuvancia para la atención a los solicitantes de refugio y refugiados, señala el documento, como parte de los indicadores evaluados.

¿Qué es?

La gobernanza migratoria regula y determina la actuación de los estados en respuesta a la migración en todas sus formas, a través de:

-Normas jurídicas

-Leyes

-Reglamentos

-Políticas

-Tradiciones

-Estructuras organizativas