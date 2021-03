Fortalecen mujeres a Aptiv en México

Iris González / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Poseedoras de nuevas perspectivas, talento y creatividad, las mujeres conforman el 53 por ciento de la fuerza laboral de Aptiv en México, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la diversidad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la empresa destacó que busca ser un aliado y un campeón del cambio a través de su cultura inclusiva, para marcar la diferencia para las mujeres del presente y las niñas del futuro. Todos #podemoshacerladiferencia

Actualmente más de 37 mil 300 mujeres laboran en todo tipo de puestos en las 36 plantas de manufactura y 5 Centros de Ingeniería en México, contribuyendo en la creación de productos más seguros, más verdes y mejor conectados que hace realidad el futuro de la movilidad”, dijo.

“Desde gerentes e ingenieras de Producto, hasta las operadoras de manufactura, las mujeres son piezas clave en el desarrollo nuestros productos y embajadoras de nuestros valores dentro y fuera de nuestras instalaciones, haciendo la diferencia en las comunidades donde operamos”, dijo la empresa.

Ejemplo de ello es María de Jesús Ochoa, Técnico de Mantenimiento en la planta Aptiv Río Bravo Eléctricos 4 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y quien coordina las acciones de conservación de las instalaciones de agua, luz y gas, hasta las condiciones de los muros y techos de los edificios de su planta.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, María ingresó hace 9 años a Aptiv como operadora de producción. “Entré como operadora pero me dije ‘no me voy a quedar como operadora toda la vida, voy a crecer’, y aquí estoy, en esta empresa me pienso jubilar”, dice esta mujer cuya visión incluye capacitarse para escalar en otras áreas de esta compañía.