Fortalecen campaña ‘Juntos por el Autoempleo Incluyente’

Ciudad Juárez.— Hasta el 6 de septiembre la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común estará con la recepción de documentos para el programa ‘Juntos por el Autoempleo Incluyente’, que se desarrollará en los 12 Centros Comunitarios de Gobierno del Estado.

Elaboración de piñatas, manualidades en papel maché, maquillaje social, corte de cabello, diseño de uñas, montaje de mesas saladas o dulces para eventos, barbería, corte y confección; aplicación de uñas, bisutería y repostería, son algunos de los cursos en los que se pueden inscribir tanto personas con discapacidad, adultos mayores a los 50 años de edad y mujeres que han sido víctimas de violencia.

José Alfonso Bustos Venegas, coordinador General de los Centros Comunitarios de Gobierno del Estado, indicó que los grupos son integrados por un mínimo de 20 personas y máximo de 25 participantes.

Para su registro, deberán acudir con INE, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses (no gas), CLABE interbancaria de estado de cuenta emitida por institución bancaria no mayor a dos meses.

Los cursos darán inició el lunes 12 de septiembre del año en curso, y tendrán una duración de tres semanas, las cuales se desarrollarán de lunes a viernes y al finalizar, el Servicio Nacional de Empleo les entregará una constancia, así como un apoyo de 2 mil 550 pesos, se dio a conocer.

“La gobernadora Maru Campos nos ha dado la indicación de refrendar su compromiso y empuje hacía el emprendimiento y la productividad sin dejar de lado a ninguna persona, que cada uno de los ciudadanos, incluyendo las personas con discapacidad y adultos mayores, formen parte de estos cursos, que salgan con las herramientas y se les dará una beca para que se puedan auto emplear”, dijo.