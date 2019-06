Formó generaciones de beisbolistas juarenses

Ciudad Juárez— Trofeos y medallas son los recuerdos que guarda en la sala de su casa Alejandro Araiza Guillén, de 90 años, quien desde 1967 vio pasar cientos de jonrones al lado de niños y jóvenes de las ligas de beisbol Francisco I. Madero y Carlos Amaya.

Con paso lento entró a su casa y miró las fotografías que guarda de antaño, cuando aún podía tomar un bat y una bola para dirigir a sus pupilos en el campo.

Aunque don Alejandro no fue jugador, destacó por entrenar a Antonio Castro y Armando Baca, quienes jugaron en el equipo Indios de Juárez.

“A mí el beisbol me ha dado felicidad, muchos buenos recuerdos y me sigue dando porque aún me invitan a las inauguraciones y me visitan en mi casa los jugadores que alguna vez entrené”, platicó nostálgico el entrevistado.

Don Alejandro es oriundo del estado de Aguascalientes, en donde antes incursionó de manera breve en este deporte, pero se mudó a Ciudad Juárez, en donde comenzó en la liga Río Bravo en los campos conocidos como “Los Hoyos”.

Durante un tiempo vivió en la colonia Chaveña, pero al cambiar de domicilio a la Francisco I. Madero, nuevamente tomó el guante y fundó la liga que llevó ese nombre hasta 1984.





Su mayor alegría es que lo visiten

Para el siguiente año, Alejandro inició con los equipos de la Liga Carlos Amaya, en la cual aún continúa como una guía para los entrenadores y los jugadores.

Fue la primera en incorporarse a las ligas infantiles y juveniles de beisbol de la república mexicana.

Por 30 años, Alejandro se desempeñó como conserje en la escuela Constitución, de la que recordó que ahí también los niños lo buscaban para integrarse a los equipos que él dirigía.

Aún en las paredes de la sala, Alejandro tiene reconocimientos de esta última década y las fotos con los recuerdos de sus colegas y jugadores.

Luego mostró un cuadro, en el cual aparece uno de sus equipos con contrincantes de Japón.

“En esa ocasión no ganamos, pero tuvimos la oportunidad de jugar con un conjunto de otro país, lo importante fue que dejamos un precedente en esta ciudad”, añadió el entrenador.

Las nuevas generaciones también han tenido el consejo de Alejandro, quien todavía acude a los torneos mientras su salud se lo permite, comentó.

“Una de mis mayores satisfacción es ver que jugadores hayan escalado en este deporte, pero la que más me da felicidad es que me vengan a visitar. El año pasado cumplí 90 años y mi regalo fue la visita de dos equipos de niños vestidos con su traje de beisbolistas, eso es lo que me dio gusto y me hizo llorar de felicidad”, manifestó Alejandro.





[email protected]