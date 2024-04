Fomentan el patriotismo desde el preescolar

Ciudad Juárez.- A los cuatro y cinco años, desde el preescolar, seis niños ya entienden el patriotismo.

Son cinco los alumnos del Colegio Bilingüe Anna Freud, perteneciente a la Zona 45, los que lograron traerse el primer lugar del primer Concurso Regional de Escoltas de Bandera 2024 que realizan autoridades educativas locales.

“El objetivo del concurso fue fomentar y fortalecer desde temprana edad entre la comunidad estudiantil, el respeto por los símbolos patrios que dan sentido de pertenencia a las y los mexicanos”, expresó Yasmín Gallardo Hidalgo, supervisora Escolar Zona 38.

Sin embargo, para la profesora no es fácil enseñarlos. Y no por la edad que tienen, sino porque no es lo mismo que entrenar y enseñar en la escolta a estudiantes de secundaria.

“De igual forma, este tipo de concursos contribuye a generar entre las y los participantes un desarrollo de valores y habilidades de liderazgo, sentido de responsabilidad, disciplina, respeto y trabajo en equipo”, expresó.

“Es delicado y difícil porque batallan mucho en espacio temporal, lateralidad. Y se les enseña sensibilización, integración, trabajo en equipo, juego y lo emocional”, manifestó.

“El maestro de educación física va viendo los más aptos para esta categoría”. Y “es mucho estar al pendiente con los papás mucho ensayo y entrenamiento”, dio a conocer Gallardo.

También aprenden el significado del escudo.

“He tenido alumnos que les llaman mucho la atención. Los colores, el escudo. Les causa interés”. Y también lamenta que se ha perdido mucho los honores en escuelas primarias y secundarias que no los realizan ni una vez al mes.

La sede del concurso fue el Instituto Patria y Cultura, donde se dieron cita alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas; además, se tuvo la asistencia y apoyo de madres y padres de familia, docentes y directivos escolares.

Después de que los estudiantes de los diversos preescolares participantes dieron muestra de su talento, gallardía y trabajo en equipo, el plantel que se alzó con el primer lugar fue el Colegio Bilingüe Anna Freud, perteneciente a la Zona 45.