Fomenta Gratis Tienda la economía solidaria

Ciudad Juárez.- Con el objetivo de crear una economía solidaria y generar un consumo responsable por parte de la comunidad, hace dos años y medio abrió sus puertas en esta frontera la primera tienda física en Latinoamérica con el concepto de Gratis Tienda (GT) Ciudad Juárez.

Julio César Morales, su fundador, conoció la nueva forma de economía alterna durante su visita a Berlín, como parte del programa “Juarlín”, y en enero de 2021 decidió abrir aquí la primera tienda en la que la comunidad pudiera donar, intercambiar o llevarse alguna prenda en buen estado.

“Juarlín” es un proyecto de intercambio social, político, artístico y cultural que nació hace diez años tras una visita de personas de Berlín a Ciudad Juárez, por lo que Julio César acudió a Alemania, como integrante del colectivo Eco Humanos, y allá conoció la dinámica de que la gente saca las cosas que ya no usa al exterior de su casa, edificios o restaurantes para que otros puedan tomarlas gratis y aprovecharlas.

Al regresar a esta frontera, al principio realizó cuatro ferias en las que la gente podía tomar las cosas gratis, hasta que en enero de 2021 fue fundada la Gratis Tienda, como parte de un proyecto del colectivo, el cual se convirtió en el primero de Latinoamérica.

“Ya llevamos dos años y medio. El local en el que comenzamos era un local como de 4x4 metros cuadrados, ahora ya estamos en este local que es más grande. Y el local también es un aporte al proyecto, la persona de este local no nos cobra la renta, lo aporta para que el proyecto funcione”, informó Tomás Flores.

La dinámica de GT es que puedes llevar algo que todavía pueda ser usado por alguien más o puedes acudir y llevarte hasta cinco cosas; mientras que la ropa de hombre la puedes intercambiar, debido a que la mayoría de las prendas son de mujer.

“Nosotros hacemos que la ropa de hombre se intercambie, porque es muy poca y son muchos los hombres que vienen. Entonces, para que siempre haya ropa de hombre es necesario intercambiarla”, explicó.

También son intercambiados los libros; mientras que los vestidos de novia, 15 Años o de gala pueden ser intercambiados o prestados, ya que generalmente se compran y sólo son utilizados una vez.

“Lo que promovemos también es el desprendimiento de las cosas materiales, porque un vestido de novia, un vestido de 15 Años uno como que tiende a guardarlo, por el recuerdo. Y promovemos que mejor lo donen, para que otra persona lo use, y al usarlo se lo prestamos para que lo regrese y otra persona pueda usarlo posteriormente”, indicó.

Actualmente GT recibe ropa, libros, zapatos, juguetes, alimentos y cualquier artículo que se pueda reusar. Pero siempre se pide que esté limpio y en buen estado para la persona que lo va a usar, como ocurrió este mes con más de 2 mil 500 prendas rosas que fueron reutilizadas por 500 o 600 personas durante la fiebre rosa, debido a la película Barbie.

“El reutilizar es para todo el mundo. Este proyecto no busca ayudar a la gente que está precarizada, que no tiene dinero, lo que busca es que en vez de comprar algo nuevo, aunque tengas el dinero, mejor vengas acá y si lo encuentras lo reutilices, porque eso aporta al medio ambiente. Por ejemplo, ropa, ya hay suficiente ropa en el mundo para vestirnos todos; sin embargo, seguimos fabricando ropa, lo que implica mucho gasto de recurso natural. Por eso, lo principal es la reutilización en un sentido universal, que cualquier persona de cualquier clase social pueda reutilizar”, señaló Flores.

Parte de los beneficiados con el proyecto han sido las personas migrantes: sin embargo, no se trata sólo de una tienda para ellos, sino para toda la comunidad, sin importar la nacionalidad que tengan, comentó Morales.

“Como nos encontramos en el Centro ha tenido un beneficio colateral a otras poblaciones, principalmente personas que están migrando. No era un objetivo de la tienda, pero se ha convertido en eso, y pues ha sido bueno porque las personas migrantes vienen con esta necesidad. Por otro lado, también las personas que habitan en la calle”, externó Flores.

Destacó también que GT es un espacio que promueve la no violencia y la no discriminación, por lo que también acuden muchas personas de la comunidad LGBT.

Desde hace unos meses, algunos días se cobran 10 pesos a cambio de una hasta cinco prendas, con el fin de obtener un recurso para el propio mantenimiento de la tienda.

“Lo que pasaba antes era que no pedíamos nada, tú podías venir y dar una aportación voluntaria o no dar nada. Lo que sucedió es que no estábamos recibiendo una respuesta de la población, muchas veces venían 300 personas al día y lo que recogíamos eran menos de 100 pesos, y aunque no paguemos renta hay que pagar luz, el aire, Internet, también tenemos unas cámaras porque se han metido a robar un par de veces. Entonces, hay unos días en los que la gente aporta al mantenimiento de la tienda, con una entrada de 10 pesos, y otros días en los que es voluntario, puedes dar 10 pesos o puedes no dar nada”, informó.

GT Ciudad Juárez recibe actualmente también aceite de cocina usado, además de latas de refresco. Para mayor información puede visitar la página de Facebook: Gratis Tienda CDJ o visitar sus instalaciones en la calle Manuel Bernal número 290, en la zona Centro.