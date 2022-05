Firme contra el cáncer

Ciudad Juárez.— Ingrid Camila Guerrero Ceja ya había sido desahuciada, pero una pequeña luz de esperanza surgió y después de una difícil lucha ha tenido una importante evolución, luego de recibir el diagnóstico de cáncer en el cerebro el 16 de diciembre de 2019, que es considerado por los médicos como de los más malignos.

La menor tuvo una fuerte lucha contra esta enfermedad desde los 5 años y 11 meses de edad; se trata de un astrocitoma anaplásico de tallo cerebral, y para ganar esta batalla tuvo que enfrentar momentos de mucho sufrimiento al ser sometida a incontables cirugías, quimioterapias y radioterapias, así lo narró su madre, Cinthia Ceja.

Ingrid Camila era una niña normal, le gustaba cantar, bailar y su mayor sueño era ser doctora. De repente empezó con náuseas, por lo que le realizaron una tomografía, con la que detectaron una masa en el cerebro que posteriormente les indicaron que era maligna.

“Fue muy sorprendente y no lo esperábamos porque era una niña muy sonriente, bailaba, cantaba, aprendía, y fue para nosotros un balde de agua helada porque no lo creíamos y más por las palabras que nos decía el doctor: ‘despídanse de ella porque de esta noche no pasa’, y para mí fue algo muy abrupto de llevarla bien y de repente verla intubada”, detalló la madre sobre ese momento que pasó su familia.

Cinthia mencionó que fue gracias a una compañera de trabajo que encontraron la labor de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), donde el doctor Ornelas les dio una esperanza para salvar la vida de la pequeña, y después de la primera quimioterapia la menor comenzó a responder favorablemente.

La madre de familia compartió que el momento más complicado que han enfrentado junto con la pequeña Camila fue en el año 2020, cuando se encontraban en la Ciudad de México, donde los médicos les preguntaron en qué lugar querían que la menor terminara sus últimos días, fue cuando optaron por regresar a esta ciudad y al poco tiempo llegaron a Apanical.

“Tras haber pasado tres meses allá nos dijeron dónde queríamos que ella terminara sus últimos días y fue estar en una sala con 25 médicos, y que ya no había más que hacer, ahí fue cuando yo la entregue a Dios… eso fue lo más complicado, el ver que mi hija ya estaba sufriendo demasiado”, expresó Cinthia.

Fue el pasado 14 de diciembre cuando, tras una lucha de dos años, la pequeña Ingrid Camila recibió la última quimioterapia en Apanical, y como es costumbre en la asociación, se hizo una caravana con más de 10 autos decorados con globos y frases dirigidos a la niña por el gran avance frente al cáncer.

“No me la creo, estoy sumamente agradecida, no tengo palabras para agradecer lo que ha logrado Dios con mi hija, estoy agradecida con la asociación por darle la oportunidad de tratamiento a Camila, que el día de hoy se dio conclusión”, dijo su madre aquel 14 de diciembre.

Desde ese día la menor no ha recibido más quimioterapias y se encuentra en revisión constante, donde los médicos han notado una importante mejoría en la salud de la pequeña.

“Camila nos da las esperanzas día con día con sus movimientos al no dejarse vencer, han sido momentos muy complicados, angustiantes, cansados, pero sentimos que ella nos motiva día con día, el despertar y saber que ella está aquí es lo que nos hace seguir luchando por ella… nos ha enseñado muchas cosas, el no rendirnos, el estar firmes, el que tenemos derecho a llorar, pero después es levantarnos, nos ha enseñado a estar unidos y a no vencernos, porque si ella puede con esto, por qué nosotros no, y si mi hija ha aguantado tanto por qué yo no voy a seguir”, expresó la madre de la pequeña Ingrid, que a pesar de su corta edad ha luchado incansablemente por ganarle la batalla al cáncer.