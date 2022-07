Firman pacto contra la violencia

Ciudad Juárez.— Más de 20 organizaciones de la sociedad civil participaron ayer en mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y firmaron el Pacto por la Prevención Juntos en Acción en Juárez.

El programa, que forma parte del Plan de Prevención y Participación Ciudadana, busca conformar un mecanismo colaborativo que analice, cree y regule actividades coordinadas en materia de prevención social de las violencias y delincuencia, considerando cada ámbito social y sus estrategias focalizadas, explicó la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Rosa Isela Gaytán Díaz, a los representantes de las organizaciones.

PUBLICIDAD

“La prevención es un arma fundamental y a nosotros nos toca desarrollar esa estrategia, pero que sea una estrategia que pueda dar resultados en corto y mediano plazo”, dijo la funcionaria estatal durante la presentación del pacto a quienes trabajan con los grupos más vulnerables de la comunidad.

Explicó que el Plan de Prevención y Participación Ciudadana, que actualmente está enfocado en los 13 municipios de mayor prioridad en Chihuahua, cuenta con cinco ejes basados en una metodología científica, la cual inicia con un diagnóstico.

El primer eje es el Modelo de Prevención y Participación Ciudadana, que contempla siete programas con líneas de acción transversales, de manera que al detectar una problemática en un sector específico se pueda enfocar uno de los programas a su acción, como las brigadas escolares, sobre la trata de personas o de adicciones.

El segundo eje es el Modelo de Proximidad Social, que trabaja con la policía de proximidad en las colonias de mayores índices delictivos; mientras que el tercer eje es el Modelo de Justicia Cívica, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las policías municipales y estatales para prevenir el delito, fortalecer su investigación y disminuir la incidencia delictiva atendiendo las faltas administrativas, evitando que éstas escalen a delitos.

El cuarto eje es el Pacto por la Prevención, que ayer fue firmado con las organizaciones sociales, y el quinto es el Laboratorio Social de la Conducta Criminal, el cual tendrá su sede en Ciudad Juárez y en su primera etapa trabajará como un órgano no desconcentrado, sino con autonomía técnica.

“Analizando la situación actual en el estado hemos innovado en el diseño de la prevención, desarrollando un Laboratorio Social de la Conducta Criminal, desde donde se genera el diseño, coordinación, regulación y evaluación de las acciones orientadas a predecir, prevenir, investigar y fijar las políticas públicas como eje rector de la esencia de la Secretaría”, explicó.

Sobre el cuarto eje, que se firmó ayer, informó que es una estrategia que integra a los tres niveles de Gobierno, la academia, el sector público y privado mediamente un mecanismo de intervención multisectorial para la prevención en el estado.

Vinculación directa

Los compromisos firmados por las organizaciones fueron la vinculación directa para coparticipar en capacitaciones, sensibilizaciones y eventos; dar a conocer a sus participantes los programas y proyectos de la SSPM, fungiendo como enlace del Plan Estatal de Prevención; y aportar conocimiento y buenas prácticas para coadyuvar en estrategias integrales de prevención.

Entre los compromisos se encontraron también el coordinar las acciones conjuntas para impulsar la participación ciudadana y la prevención, así como el promover la prevención en todos sus niveles de intervención.

“Éste es un esfuerzo que busca articular y conectar a las organizaciones. Las organizaciones ya hacen prevención, pero creo que la institución gubernamental busca meterse en sintonía para atacar una problemática juntos”, señaló Guillermo Asiain, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia.

El activista destacó la prevención ha perdido apoyo tras la desaparición de programas como el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), que ya no otorga recursos a las organizaciones, además de que el Gobierno federal ha disminuido su apoyo a muchos proyectos de las organizaciones.

“Este esfuerzo de conexión, el impacto que puede tener, en caso de que funcione, es precisamente conectar la realidad que se vive en las comunidades, entre quienes operan en las comunidades y los tomadores de decisiones. No tenemos idea lo fuerte que puede ser tener una conexión entre las comunidades con órganos de policía, de prevención, seguridad y justicia”, dijo.

Asiain también destacó la persecución que debe seguirse haciendo por la paz, “si bien se han dado pasos importantes (…) por más que contratemos policías, balas y chalecos, si no modificamos el contexto de la violencia estructural, difícilmente vamos a poder llegar a esa paz que nos piden nuestros familiares y que ansiamos también nosotros, a una ciudad en donde podamos decir: no pasa nada. Ahorita sí pasan cosas”.

Sin Violencia A.C., Tira Paro, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), Rotmenas, Aprocancer, Fundación Pedro Zaragoza, Visión en Acción, la Casa del Niño y del Anciano México, Ciudadanos Comprometidos con la Paz y el Centro de Rehabilitación Jehová, son algunos de los participantes.

“Por un lado celebro la convocatoria, celebro que tengan la intención de incorporar a sociedad civil organizada, me parece que ningún Gobierno debe de dar un paso adelante sin este sector. Y por otro lado, tengo la expectativa de que retomen las buenas prácticas y la experiencia que la sociedad civil ya tiene, para no repetir prácticas que no han dado resultados y para no empezar de cero. Juárez tiene mucha riqueza en el tema de prevención con organizaciones que trabajamos con juventudes desde hace 10 años”, señaló Sandra Ramírez de Colectiva Arte, Comunidad y Equidad A.C.

Cinco Ejes

• Modelo de Prevención y Participación Ciudadana

• Modelo de Proximidad Social

• Modelo de Justicia Cívica

• Pacto por la Prevención

• Laboratorio Social de la Conducta Criminal