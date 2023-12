Ciudad Juárez-. Representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y, del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), firmaron un convenio en colaboración para condicionar centros comunitarios y espacios en empresas para que el instituto continúe brindando educación gratuita para adultos mayores. Fue en las instalaciones del Pueblito Mexicano, que se realizó la firma de los documentos correspondientes para que el ICHEA tuviera espacios dignos y seguros, pues desde que se implementó entre la comunidad juarense, las clases eran impartidas en espacios inaccesibles. Sergio Acosta Liceaga, subsecretario de la dependencia estatal, explicó que el objetivo del ICHEA es capacitar a la comunidad que por alguna razón no tuvo la oportunidad de continuar sus estudios, tarea en la que apoya la Subsecretaría a fin de eliminar las áreas vulnerables de pobreza y pobreza extrema en Ciudad Juárez. “Muchas personas desde muy jóvenes empiezan a trabajar para llevar comida a casa, y se ven obligados a retirarse de estudiar para aportar a los gastos de la familia. Este acuerdo será una opción más para que puedan continuar con su formación académica y tengan mayores oportunidades de empleo”, resaltó el funcionario. Mario Eberto Javalera Lino, representante del ICHEA, refrendó el compromiso de atender al aproximado de 15 mil personas que no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, además de a un alto número de adultos que no cuentan con educación de nivel básico. “En Juárez registramos 60 mil personas que no han terminado su educación primaria, mientras que 200 mil no tienen su educación secundaria, por lo que alternativas como estas son fundamentales”, detalló. Para las personas interesadas en continuar con sus estudios podrán pedir mayor información al teléfono 656 6293300 con extensión 53907 de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Será hasta el 2 de enero que los interesados estarán realizando el examen de evaluación, posterior serán inscritos al programa que abarca el nivel básico. Para la firma acudió Sergio Acosta Liceaga, subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común; José Alfonso Bustos Venegas, coordinador de Centros Comunitarios Estatales en Juárez; Mario Alberto.