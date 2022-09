Firma Municipio convenio de colaboración con el IEE

El Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Municipio firmaron un convenio de colaboración para implementar un programa de educación cívica y democrática en escuelas de nivel básico.

A pesar de las actividades y estrategias de la misma autoridad electoral, dijo la presidenta del IEE, Yanko Durán, la participación de la ciudadanía en general, pero particularmente de la juventud, dista mucho de ser la deseada.

PUBLICIDAD

Al firmar el documento ayer junto con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, la consejera señaló que la juventud está insatisfecha y desencantada, cansada de la política y de sus representantes.

“Sienten que no están debidamente representados y prefieren no involucrarse en los asuntos públicos porque no les interesa”, y por ello este programa, argumentó.

El proyecto pretende establecerse de manera integral en el sistema educativo del estado. Se invita a participar a los niveles de educación media superior y superior para implementar el programa.

La idea es que participen estudiantes de preparatoria y universidad, se dijo.

Los talleres inician este año en los planteles, los cuales todavía no se identifican, con duración de entre 60 y 90 minutos cada sesión, y con un número de hasta 28 eventos de distintas dinámicas y temáticas en su primera fase de implementación.

Se contempla aplicarlo como una materia extracurricular en los programas educativos.

El Municipio apoyará con la infraestructura que tiene como los Centros Comunitarios, bibliotecas y personal para impulsar el objetivo que busca el acuerdo, así como diseñar los talleres que se incluirán.

“El Municipio aportará parte de la estrategia intelectual con la implementación de talleres y estructura de modelos que se implementarán a niños, niñas y adolescentes, además de apoyar con la infraestructura necesaria al IEE para difundir estos valores cívicos importantes”, refirió Daniela González, coordinadora de Asesores.

Yanko Durán afirmó que este convenio busca arraigar la democracia en niñas, niños y jóvenes, por lo que lo firma con gusto para apoyarlo y que pueda replicarse en la ciudad.

jolmos@redaccion.diario.com.mx