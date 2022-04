Finalizan 25 horas de bloqueo a cruces

Ciudad Juárez.— Mientras que los gobiernos de Chihuahua, México y Estados Unidos se pronunciaron ayer contra las inspecciones realizadas por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas a los camiones de carga, después de casi 25 horas, los transportistas levantaron el bloqueo en la Aduana mexicana del puente Zaragoza, como una “prueba de buena voluntad”, en espera de que se agilicen los cruces.

“Si no funciona lo que se hizo, en los próximos días habrá otra vez”, aseguró uno de los manifestantes, quien dijo tener 16 años trabajando como operador en Ciudad Juárez y nunca haber vivido revisiones tan exhaustivas por parte de la autoridad estatal al cien por ciento de los camiones, lo que provocó que no pudiera cruzar sus mercancías desde el viernes.

El bloqueo, que comenzó el lunes a las 2:30 de la tarde en los patios fiscales del puente Zaragoza, en ambos sentidos, se extendió ayer por casi ocho horas al cruce Jerónimo-Santa Teresa, mientras que las propias autoridades estadounidenses bloquearon el puente Córdova-De las Américas.

Las manifestaciones comenzaron luego de que el viernes el Gobierno de Texas comenzara a revisar al 100 por ciento de los camiones en los sitios de inspección ubicados junto al puente De las Américas y las instalaciones de carga del puente Ysleta, lo que aumentó los tiempos de cruce hasta 13 horas, cuando regularmente son de una a dos horas.

“Los cárteles que contrabandean ilícitos y personas a través de nuestra frontera sur no se preocupan por el estado de los vehículos que envían a Texas más de lo que se preocupan por las sobredosis del mortal fentanilo a bordo. En respuesta a esta amenaza, que se prevé que crezca en los próximos meses, por la presente ordeno al Departamento de Seguridad Pública (DPS) que lleve a cabo inspecciones de seguridad mejoradas de los vehículos a medida que cruzan los puertos internacionales de entrada a Texas. Estas inspecciones deben comenzar inmediatamente para ayudar a asegurar que los texanos no estén en peligro por vehículos inseguros y sus conductores inseguros”, fue la orden que dio el gobernador de Texas, Greg Abbott, la semana pasada.

Dichas revisiones provocaron que el viernes más de mil camiones se quedaran sin cruzar y el sábado algunos se durmieran en la fila, por lo que ayer los operadores decidieron presionar con el bloqueo en Jerónimo-Santa teresa.

Los manifestantes les explicaron a las autoridades de Nuevo México que aunque no tenían problemas para ingresar por dicho puente, estaban obligados a regresar por Ysleta-Zaragoza, por lo que decidieron bloquearlo también para presionar a las autoridades mexicanas a que se acercaran a dialogar con ellos y se comprometieran a negociar con Estados Unidos.

Interviene secretario de Seguridad del Estado

Luego de negociar con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, quien dijo haber sido enviado por la gobernadora María Eugenia Campos, los operadores decidieron retirarse temporalmente de los cruces en espera de que el Gobierno mexicano interceda por ellos ante el gobernador de Texas.

“El problema es por los migrantes, que el gobernador de Texas está presionando a (Joe) Biden para que no quite el Título 42 y no deje cruzar a los migrantes. Primero dijo que se los iba a mandar a Biden a Washington en camiones, pero como eso le cuesta más, pues mejor lo presiona con las mercancías. El problema es que los más fregados somos nosotros, no podemos estar aquí horas, dormir, comer, ir al baño; eso también es inhumano”, reclamó quien pidió ser identificado como “Alfredo”.

A través de un comunicado de prensa, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) destacó que los largos tiempos de espera y las subsiguientes interrupciones en la cadena de suministro no están relacionados con sus actividades de detección, sino que “se deben a inspecciones adicionales e innecesarias realizadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) por orden del Gobernador de Texas”.

“Las asociaciones comerciales, los funcionarios y las empresas locales solicitan que el Gobierno del estado de Texas suspenda su proceso adicional de inspección de camiones fronterizos porque no es necesario para proteger la seguridad de las comunidades de Texas y está generando impactos significativos en las cadenas de suministro locales que afectarán a los consumidores y negocios a nivel nacional”, señaló el Gobierno federal estadounidense.

Dijo que mientras CBP trabaja diariamente para garantizar el flujo eficiente del comercio y los viajes legales, que son vitales para una economía sólida, las inspecciones innecesarias de DPS dentro de las áreas de operación de El Paso y Laredo provocan interrupciones en el tráfico e impactos críticos en una cadena de suministro que ya estaba tensa.

“Nuestros esfuerzos aseguran los envíos de productos perecederos, como frutas, verduras y productos cárnicos destinados a las tiendas de abarrotes, los suministros médicos y medicamentos llegan a los consultorios médicos y hospitales y los suministros de fabricación llegan a las plantas para mantenerlas abiertas. El movimiento de estos bienes es vital no sólo para las comunidades a lo largo de la frontera, sino también en los Estados Unidos, ya que estos bienes se utilizan en todos los sectores comerciales e industriales de los Estados Unidos. La fortaleza de la economía estadounidense depende en gran medida del flujo eficiente del comercio transfronterizo”, dijo CBP.

Informó que durante el año fiscal 2021, la Oficina de Campo de El Paso procesó más de un millón de camiones comerciales en cinco puertos de entrada, con un valor de importación estimado de más de 69 mil millones de dólares.

También señaló que la Oficina de Campo de El Paso ha visto un aumento significativo en los tiempos de espera comerciales en sus puertos de entrada desde el 8 de abril de 2022, cuando comenzaron las inspecciones por parte del DPS de Texas.

En el puente Ysleta, que promedia un tiempo de espera de 52 minutos, alcanzó una espera máxima de 335 minutos y ha visto una caída de más del 50 por ciento en el tráfico comercial, mientras que el puente De las Américas, que promedia un tiempo de espera de 42 minutos, alcanzó un pico de espera de 300 minutos y experimentó una caída de más del 30 por ciento en el tráfico comercial, informó CBP, que sólo toma en cuenta los tiempos de espera de la Aduana mexicana a sus instalaciones, por lo que no suma el tiempo que hacen los operadores en la fila antes de llegar a los patios fiscales mexicanos.

Llama Maru a frente; rechaza SRE inspecciones

Y mientras que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, hizo un llamado a los gobernadores fronterizos para hacer un frente común que les permita realizar acciones coordinadas en pro de la actividad comercial y productiva que se desarrolla en la frontera norte de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó también las inspecciones impuestas por Texas.

Dijo que el Gobierno de México ha entrado en comunicación con el Gobierno de Estados Unidos y con la oficina del gobernador de Texas para identificar alternativas que garanticen la seguridad en nuestra frontera compartida sin perjudicar al comercio binacional.

“El pasado miércoles 6 de abril, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, anunció la primera de una posible serie de acciones para asegurar la frontera sur de Estados Unidos, a raíz de la decisión del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de poner fin a las expulsiones migratorias del Título 42. Como parte de estas medidas, el gobernador Abbott ordenó a las autoridades correspondientes la detención e inspección de todos los tracto-camiones y autobuses que crucen desde México hacia Estados Unidos, argumentando medidas de control migratorio y seguridad fronteriza para prevenir el trasiego ilegal de migrantes y drogas”, señaló la cancillería.

Destacó que la medida afecta a las economías de ambos países, ya que tan sólo en 2021 México se posicionó como el principal socio comercial y destino de exportaciones de Texas, con un flujo comercial entre ambos de aproximadamente 442 mil millones de dólares.

Cronología del conflicto

Miércoles 6 de abril

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, anunció la primera de una posible serie de acciones para asegurar la frontera sur de Estados Unidos a raíz de la decisión del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de poner fin a las expulsiones migratorias del Título 42.

Como parte de estas medidas, el gobernador Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas la detención e inspección de todos los tractocamiones y autobuses que crucen desde México hacia Estados Unidos, argumentando medidas de control migratorio y seguridad fronteriza para prevenir el trasiego ilegal de migrantes y drogas.

Viernes 8 de abril

Inician las filas en los cruces de carga, los tiempos de espera fueron de hasta 13 horas, cuando regularmente son de una a dos horas

Sábado 9 de abril

Las filas continúan; de 2 mil 200 unidades que pasaban diario, sólo pasan mil

Lunes 11 de abril

Inicia el bloqueo a las 2:30 de la tarde en los patios fiscales del puente Zaragoza, en ambos sentidos

Martes 12 de abril

El bloqueo se extiende por otras ocho horas al cruce Jerónimo-Santa Teresa. Por la noche, transportistas liberan la Aduana en Zaragoza