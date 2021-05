Finaliza cierre de campaña de Maru

David Cruz / El Diario de Juárez David Cruz / El Diario de Juárez David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante militantes y seguidores, en un evento masivo, la candidata a gobernadora por la alianza Nos une Chihuahua ( PAN - PRD), Maru Campos Galván cerró campaña en Ciudad Juárez.

“Aquí estaremos paso a paso con Ciudad Juárez cubriendo ese rezago y esa maldad de tantos años”, mencionó.

La candidata estuvo acompañada por el candidato a alcalde Javier González Mocken, el candidato a síndico Avelardo Valenzuela, los candidatos a diputados locales.

“Ninguna calumnia me ha frenado ni me va a frenar, defenderé Ciudad Juárez de quienes se quieren llevar nuestros recursos y nuestra dignidad”, aseguró.

En el estrado, reiteró que uno de sus principales compromisos es el seguro popular chihuahuense.

Cada promesa que le hemos dejado a Ciudad Juárez está proyectada para que impacte a sus familias, aseguró.

“Quiero decirte que voy a trabajar contigo para que las obras regresen a Juárez”, dijo a Mocken.

He recorrido todo el estado pero los encuentros que me han marcado los he tenido en Juárez.

Destacó los casos de personas con cáncer a quienes aseguró que el actual gobierno federal les ha negado la atención médica.

En el estado estuvieron los candidatos a diputados locales Ulises Pacheco distrito 02, Itzel Castillo, distrito del 03, Gabriel García del distrito 04, Marisela Terrazas del distrito 05, Carlos Ortiz del 06, Sandra Simental del 07, Laura Marín del 08, Flor Cuevas del 09 y Héctor Hernández del 10.

En el estrado, la candidata reiteró que uno de sus principales compromisos es el seguro popular chihuahuense.

También estuvieron presentes los candidatos a diputados federales Lilia Merodio por el distrito l, Miriam Caballero por el 2 y Daniela Álvarez del 4.