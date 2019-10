Filas de hasta 4 horas en entrega de ‘68 y Más’

Ciudad Juárez— Con filas de hasta cuatro horas para cobrar el apoyo federal y reclamos constantes por parte de beneficiarios de los programas “68 y Más” y personas con discapacidad se realizó ayer la última jornada de entrega de los subsidios federales.

Desde el pasado 9 de octubre la quinta dispersión de los programas asistenciales del Gobierno federal en el año se llevó a cabo en las oficinas de Bienestar ubicadas frente al monumento a Benito Juárez, en el Centro de la ciudad, con constantes quejas por las filas y mala atención por parte de “servidores de la nación” responsables de la entrega del recurso.

“No puede ser posible que nos tengan aquí desde el lunes y todavía no pueden realizar el registro”, dijo Roberto Gámez, quien acudió al punto de dispersión junto con su madre de 89 años de edad, quien se encontraba haciendo fila a pie desde las 8:00 de la mañana.

“El problema es que nos hacen dar demasiadas vueltas, cuando ya tenemos una tarjeta, pero uno la revisa y no hay dinero y nos obligan a venir y a hacer fila; uno va conforme a su letra pero ellos no respetan nuestra letra de apellido”, comentó Hermida López, beneficiaria del programa con 78 años de edad que acudió desde las 8:00 de la mañana a recibir en mano el apoyo y hasta el mediodía no había podido pasar al interior del inmueble.

Por su parte la coordinadora regional de los programas de desarrollo federal en Juárez, Elizabeth Guzmán Argueta, aseguró que no existe maltrato a los beneficiarios que acuden a recoger el recurso cada dos meses, “hay una complejidad por haber aumentado en casi 15 mil el número de beneficiarios respecto a la última entrega y los tiempos de espera han aumentado”, señaló.

Sin embargo, personas formadas al exterior del inmueble se mostraron inconformes por la logística de entrega del recursos correspondiente al quinto bimestre del año, “muy mal organizado y la gente que necesita pasar rápido porque es grande aquí la tienen parados porque el responsable de pagar llegó tarde”, acusó Ernestina Flores, beneficiaria del programa de discapacidad que no había podido recibir el apoyo luego de cuatro horas de fila al exterior del inmueble.

“Desde las 8:00 de la mañana estamos aquí y nos dicen que no podemos pasar porque está lleno; nos tienen a vuelta y vuelta y aparte les dan preferencia a personas que nomás están haciendo bola aquí”, comentó una beneficiaria del programa para el adulto mayor.

Debido al incremento en el número de beneficiarios que pasó de los 65 a los 73 mil personas, el período de entrega del recurso para aquellas personas que no hayan acudido el día que les tocaba se amplió hasta el 25 de octubre.