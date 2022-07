Fideicomiso dice que no hubo anomalías en obras del BRT-2

Ciudad Juárez.— El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua se deslindó de cualquier irregularidad en el ejercicio de recursos en obras que no tenían permiso del Ayuntamiento, luego de que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmara que revisará esta situación.

El director de la entidad paraestatal del Gobierno del Estado, Rogelio Fernández Irigoyen, señaló que toda la emisión de fondos económicos para obras públicas en Juárez pasó por la aprobación de un comité técnico, integrado por diversos representantes empresariales, sociales e incluso de autoridades municipales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el servidor público dejó ver que este comité no dio seguimiento a las obras que autorizó. Un documento de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio exhibió recientemente que las obras no tenían proyectos ejecutivos y, en el caso de la construcción de dos estaciones subterráneas del BRT2 en el centro, se presentaron “dibujos” en lugar de planos.

“El fideicomiso aprueba la ejecución de los recursos, pero ya depende de los ejecutores de la obra que se cumplan los contratos”, argumentó Fernández Irigoyen.

Dijo que además del presidente municipal, el comité técnico incluye representantes de Banobras, Gobierno del Estado, y áreas como las secretarías de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico.

“Estas obras no están a cargo del fideicomiso, el fideicomiso no lleva la administración de los contratos y de las obras en sí”, afirmó.

El Municipio está revisando por qué el Fideicomiso de Puentes Internacionales, durante la administración pasada, ejerció recursos en obras que no tenían permiso del Ayuntamiento, tal es el caso de los trabajos de la segunda ruta troncal en el centro de la ciudad, afirmó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Estamos revisando el tema porque se ejercieron recursos públicos sin permiso del Ayuntamiento”, manifestó.

El edil expusó que las obras están a cargo del Fideicomiso de Puentes Internacionales y el Municipio de Juárez forma parte del Comité de Inversiones.

Irigoyen afirmó que el Fideicomiso no se lava las manos al decir que solo autorizó recursos pero no vigiló su correcta aplicación. “Yo creo que estamos poniendo palabras que no son”.

“Las obras no las realiza el fideicomiso. Fueron SCOP y Sedue, y están sujetas a supervisión y control de normas aplicables en la materia, definitivamente”.